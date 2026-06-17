قرار شبانه مردم ارومیه همراه با عزاداری حسینی در ۱۰۹مین موج مقاومت ملی

در این نشست که با حضور فریبرز عباسی، مجری طرح سامانههای نوین آبیاری کشور، مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی، رئیس و معاونان دانشگاه ارومیه در پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه برگزار شد، راهکارهای توسعه این فناوری در استان مورد ارزیابی قرار گرفت.
گزارش ارائه شده در این جلسه، حاکی از موفقیت اجرای پایلوتهای آبیاری قطرهای زیرسطحی و هوشمند مبتنی بر روششناسی «GAIN» در مناطق نازلوچای، باراندوزچای و شهرستان مهاباد است.
بر اساس نتایج مستخرج از این طرحهای آزمایشی، بهرهگیری از سامانههای هوشمند زمینه کاهش ۴۰ تا ۶۰ درصدی مصرف آب را فراهم کرده است.
فریبرز عباسی، مجری طرح سامانههای نوین آبیاری کشور در این جلسه، ضمن تأکید بر سیاستهای کلان کشور برای گسترش آبیاری قطرهای زیرسطحی، بر لزوم تقویت همکاریهای علمی و اجرایی میان دانشگاه ارومیه و سازمان جهاد کشاورزی تأکید کرد.
وی همچنین از بررسی طرح پیشنهادی دانشگاه ارومیه برای اجرای یکهزار هکتار سامانه آبیاری قطرهای زیرسطحی و هوشمند خبر داد که به عنوان گام بعدی در دستور کار قرار گرفته است.
در ادامه این نشست، شرکتکنندگان ضمن ارزیابی ظرفیتهای فنی و پیمانکاری استان، چالشهای احتمالی توسعه این سامانهها در مقیاس وسیع را واکاوی کردند. تأکید بر ضرورت انجام مطالعات امکانسنجی دقیق، آموزش کشاورزان، فرهنگسازی و آمادهسازی جوامع محلی پیش از اجرای گسترده طرح، از دیگر محورهای مورد بحث در این جلسه بود.
در پایان، اعضای حاضر ضمن تأکید بر لزوم اجرای طرح در هفت پایلوت دیگر در سطح استان، چارچوب اولیه تفاهمنامه و همکاریهای مشترک سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه ارومیه برای پیادهسازی طرح یکهزار هکتاری را تدوین کردند
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