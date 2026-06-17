به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاتمی‌زاده عصر چهارشنبه در جلسه بررسی ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال استان کردستان اظهار کرد: این استان از مزیت‌های مهمی همچون مرز، منابع طبیعی، گردشگری، معادن و صنایع در حال توسعه برخوردار است که بستر مناسبی برای هوشمندسازی اقتصادی فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تنوع ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: این ویژگی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه خدمات دیجیتال و فناوری‌های نوین در بخش‌های مختلف باشد.

توسعه سکوهای بومی و دیپلماسی فناوری

حاتمی‌زاده توسعه سکوهای بومی گردشگری و تقویت دیپلماسی فناوری را از محورهای مهم توسعه استان دانست و افزود: همکاری‌های فناورانه با کشورهای همسایه باید گسترش یابد.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت نخبگان خارج از استان گفت: ایجاد شبکه‌ای از متخصصان کردستانی می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیست‌بوم فناوری استان داشته باشد.

معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین درباره طرح ایجاد برج فناوری در کردستان اظهار کرد: وزارت ارتباطات از پروژه‌های زیرساختی مؤثر در توسعه نوآوری حمایت می‌کند و در صورت فراهم شدن مقدمات، از ظرفیت اپراتورها برای پیشبرد این طرح استفاده خواهد شد.