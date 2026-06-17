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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۹

حاتمی‌زاده: کردستان ظرفیت تبدیل به قطب اقتصاد دیجیتال را دارد

حاتمی‌زاده: کردستان ظرفیت تبدیل به قطب اقتصاد دیجیتال را دارد

سنندج- معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: کردستان با برخورداری از مزیت‌های متنوع اقتصادی می‌تواند به یکی از محورهای توسعه اقتصاد دیجیتال کشور تبدیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاتمی‌زاده عصر چهارشنبه در جلسه بررسی ظرفیت‌های اقتصاد دیجیتال استان کردستان اظهار کرد: این استان از مزیت‌های مهمی همچون مرز، منابع طبیعی، گردشگری، معادن و صنایع در حال توسعه برخوردار است که بستر مناسبی برای هوشمندسازی اقتصادی فراهم می‌کند.

وی با اشاره به تنوع ظرفیت‌های اقتصادی استان گفت: این ویژگی‌ها می‌تواند زمینه‌ساز توسعه خدمات دیجیتال و فناوری‌های نوین در بخش‌های مختلف باشد.

توسعه سکوهای بومی و دیپلماسی فناوری

حاتمی‌زاده توسعه سکوهای بومی گردشگری و تقویت دیپلماسی فناوری را از محورهای مهم توسعه استان دانست و افزود: همکاری‌های فناورانه با کشورهای همسایه باید گسترش یابد.

وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت نخبگان خارج از استان گفت: ایجاد شبکه‌ای از متخصصان کردستانی می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیست‌بوم فناوری استان داشته باشد.

معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین درباره طرح ایجاد برج فناوری در کردستان اظهار کرد: وزارت ارتباطات از پروژه‌های زیرساختی مؤثر در توسعه نوآوری حمایت می‌کند و در صورت فراهم شدن مقدمات، از ظرفیت اپراتورها برای پیشبرد این طرح استفاده خواهد شد.

کد مطلب 6863622

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