به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاتمیزاده عصر چهارشنبه در جلسه بررسی ظرفیتهای اقتصاد دیجیتال استان کردستان اظهار کرد: این استان از مزیتهای مهمی همچون مرز، منابع طبیعی، گردشگری، معادن و صنایع در حال توسعه برخوردار است که بستر مناسبی برای هوشمندسازی اقتصادی فراهم میکند.
وی با اشاره به تنوع ظرفیتهای اقتصادی استان گفت: این ویژگیها میتواند زمینهساز توسعه خدمات دیجیتال و فناوریهای نوین در بخشهای مختلف باشد.
توسعه سکوهای بومی و دیپلماسی فناوری
حاتمیزاده توسعه سکوهای بومی گردشگری و تقویت دیپلماسی فناوری را از محورهای مهم توسعه استان دانست و افزود: همکاریهای فناورانه با کشورهای همسایه باید گسترش یابد.
وی با تأکید بر استفاده از ظرفیت نخبگان خارج از استان گفت: ایجاد شبکهای از متخصصان کردستانی میتواند نقش مهمی در توسعه زیستبوم فناوری استان داشته باشد.
معاون پارلمانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین درباره طرح ایجاد برج فناوری در کردستان اظهار کرد: وزارت ارتباطات از پروژههای زیرساختی مؤثر در توسعه نوآوری حمایت میکند و در صورت فراهم شدن مقدمات، از ظرفیت اپراتورها برای پیشبرد این طرح استفاده خواهد شد.
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