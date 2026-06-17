به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری در مراسم امضای تفاهمنامه میان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری و هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای استفاده از ظرفیت شرکتهای دانشبنیان برای بازسازی و نوسازی مجتمعهای پتروشیمی آسیبدیده در جنگ با اشاره به وضعیت مجتمعهای پتروشیمی پس از خسارات جنگی اظهار کرد: در حال حاضر ۸۹ درصد از واحدهایی که در این دوره از مدار تولید خارج شده بودند، دوباره فعال شدهاند و به چرخه تولید بازگشتهاند.
وی افزود: برخی مجتمعها از جمله پتروشیمی نوری حتی فراتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت میکنند و تولید آنها از مرز ۱۰۰ درصد ظرفیت نیز عبور کرده است؛ با این حال تعدادی از واحدها هنوز به دلیل برخی محدودیتها به ظرفیت کامل تولید نرسیدهاند.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با اشاره به خسارات واردشده به برخی مجتمعها گفت: در جریان جنگ بخشهایی از مجتمعهای کارون، شیراز و تبریز آسیب دیدند و هنوز به طور کامل به مدار تولید بازنگشتهاند.
شریعتمداری ادامه داد: با تلاش متخصصان صنعت پتروشیمی، اتصال مجدد برق و همکاری وزارت نیرو، همچنین حمایتهای رئیسجمهور، بخش عمدهای از واحدهای تولیدی دوباره فعال شدهاند و پیشبینی میشود تا شهریورماه ظرفیت تولید به سطح کامل بازگردد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تأمین انرژی مجتمعهای پتروشیمی پرداخت و گفت: برای پشتیبانی از این واحدها، ایجاد ظرفیتی معادل توان از دسترفته در دستور کار قرار گرفته است که بر اساس برآوردها به حدود ۳۵۰۰ مگاوات برق نیاز دارد.
به گفته او، مطالعاتی در حال انجام است تا مشخص شود با چه فناوریها و در چه حوزههایی میتوان ظرفیت تولید انرژی را افزایش داد و شرایط تولید را به وضعیت پیشین بازگرداند.
شریعتمداری همچنین از برنامه نوسازی نیروگاههای مرتبط با صنعت پتروشیمی خبر داد و اظهار کرد: در بازسازی واحدهای تولید برق بندر امام، که راندمان برخی از آنها گاهی به کمتر از ۲۰ درصد میرسید، برنامهریزی برای احداث واحدهای جدید با راندمان بیش از ۶۰ درصد انجام شده است.
وی تأکید کرد: در این مسیر، استفاده از توان شرکتهای دانشبنیان برای نوسازی و ارتقای فناوری واحدهای تولیدی مورد توجه قرار دارد.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس در ادامه به وضعیت تأمین بخار در مجتمعهای پتروشیمی اشاره کرد و گفت: بخشی از واحدها با استفاده از برق و ظرفیت بخار موجود دوباره به مدار تولید بازگشتهاند. در این حوزه کشور به حدود ۴ هزار تن ظرفیت نیاز داشت که بخشی از آن در عسلویه آسیب دیده بود، اما با تلاش متخصصان داخلی بخش قابل توجهی از آن احیا شده است.
وی در پایان با اشاره به حجم سرمایهگذاری مورد نیاز برای بازسازی زیرساختها گفت: ارزش پروژههای بازسازی در بخشهای مختلف از جمله تولید برق و بخار بین ۵ تا ۷ میلیارد دلار برآورد میشود. برنامه ما این است که پس از مرحله بازسازی، نوسازی کامل واحدها نیز با مشارکت شرکتهای دانشبنیان دنبال شود.
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