میرباقری:عاشورا خطای محاسباتی جبهه باطل درباره نصرت الهی را آشکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمدمهدی میرباقری شامگاه چهارشنبه در مراسم عزاداری شب سوم ماه محرم در هیئت ثارالله قم با اشاره به سنت‌های الهی حاکم بر تاریخ بشر اظهار کرد: قرآن کریم از آغاز خلقت انسان تاکنون، عالم را صحنه شکل‌گیری دو جریان بزرگ معرفی می‌کند که یک سوی آن جریان بندگی، اطاعت، خضوع و تواضع در برابر خداوند متعال قرار دارد و سوی دیگر آن جریان استکبار، طغیان و سرکشی در برابر پروردگار است.

وی افزود: مسیر بندگی و توحید، همان راهی است که انبیای الهی در طول تاریخ برای تحقق آن مبعوث شدند و این مسیر به تدریج دارای مناسک، آداب، قواعد، امت، قبله و ساختار اجتماعی می‌شود و جامعه‌ای بر محور پرستش خداوند شکل می‌گیرد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: در نقطه مقابل نیز جریان استکبار تنها یک رفتار فردی نیست، بلکه به مرور زمان به یک جبهه گسترده تبدیل می‌شود و نظامی از اندیشه، مناسبات، روابط و ساختارهای اجتماعی را پدید می‌آورد که بر محور خودمحوری و مقابله با اراده الهی شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه این دو جریان در عالم دنیا به صورت کاملاً مجزا از یکدیگر حضور ندارند، خاطرنشان کرد: یکی از سنت‌های مهم الهی آن است که جبهه حق و باطل در این مرحله از عالم با یکدیگر درآمیخته باشند و همین آمیختگی، بستر امتحان، رشد، انتخاب و تکامل انسان‌ها را فراهم می‌کند.



آیت الله میرباقری تصریح کرد: بخش مهمی از ابتلائات و آزمایش‌های انسان در همین فضای درهم‌تنیده رخ می‌دهد و اگر این اختلاط وجود نداشت، زمینه تحقق بسیاری از مراتب رشد و تعالی انسان نیز از میان می‌رفت.



بعثت انبیا بر محور سنت امتحان شکل گرفته است



وی با اشاره به نحوه بعثت پیامبران الهی گفت: حتی کیفیت حضور انبیا در عالم نیز بر اساس همین سنت الهی تنظیم شده است و خداوند متعال پیامبران را با وجود اتصال به عالم غیب و برخورداری از مقامات بلند الهی، در قالب بشر به میان مردم فرستاده است.



استاد حوزه علمیه قم افزود: انبیا تنها انسان‌های عادی نبودند بلکه دارای ارتباطی ویژه با عالم غیب و حامل وحی الهی بودند اما در عین حال در زندگی ظاهری همانند سایر مردم در میان جامعه حضور پیدا می‌کردند تا زمینه امتحان و ابتلای انسان‌ها فراهم شود.



وی با استناد به آیات سوره فرقان اظهار کرد: خداوند درباره پیامبران گذشته می‌فرماید آنان غذا می‌خوردند و در بازارها رفت‌وآمد می‌کردند و این مسئله نشان می‌دهد که سنت الهی در هدایت، بر حضور پیامبران در قالب بشر استوار شده است.



میرباقری ادامه داد: اگر انبیا در قالب فرشتگان ظاهر می‌شدند و همه مراتب قدرت و عظمت آنان برای مردم آشکار بود، اساساً امکان صف‌بندی، انتخاب و آزمون در دنیا از میان می‌رفت و زمینه درگیری جبهه حق و باطل فراهم نمی‌شد.



وی افزود: خداوند متعال در قرآن کریم تصریح می‌کند که برخی انسان‌ها وسیله امتحان برخی دیگر قرار داده شده‌اند و حتی حضور کفار و منافقان نیز در این عالم بخشی از همین سنت امتحان الهی است.



نزاع انبیا و مستکبران بر سر پرستش است نه منافع مادی



عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ماهیت تقابل تاریخی میان جبهه حق و باطل گفت: برخلاف آنچه گاهی تصور می‌شود، نزاع اصلی میان انبیا و مخالفان آنان بر سر ثروت، قدرت، منابع طبیعی یا منافع مادی نبوده است.



وی افزود: ریشه اصلی این درگیری به مسئله پرستش بازمی‌گردد و همه اختلافات بعدی نیز از همین نقطه آغاز می‌شود.



میرباقری اظهار کرد: سوره مبارکه کافرون یکی از روشن‌ترین سوره‌های قرآن در تبیین این حقیقت است، زیرا در آن دو نوع عبادت و دو دستگاه پرستش در برابر یکدیگر قرار می‌گیرند.



وی ادامه داد: پیامبر اکرم(ص) مأمور می‌شود اعلام کند که هرگز معبودهای مورد پرستش کفار را عبادت نمی‌کند و آنان نیز اهل پرستش خدای حقیقی نیستند و همین مسئله، مرز دو جبهه را مشخص می‌کند.



استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: در حقیقت یک جریان بر محور پرستش خداوند شکل می‌گیرد و جریان دیگر بر مدار پرستش نفس، شیطان و طواغیت حرکت می‌کند.



وی تصریح کرد: قرآن کریم حتی درباره شیطان نیز بیان می‌کند که ریشه انحراف او در استکبار در برابر خداوند بود و همین روحیه استکبار، منشأ شکل‌گیری جبهه باطل در طول تاریخ شده است.



میرباقری با بیان اینکه دعوت همه پیامبران دارای یک حقیقت مشترک است، گفت: تمام بشارت‌های انبیا به توحید بازمی‌گردد و همه هشدارها و انذارهای آنان نیز نسبت به شرک و پرستش غیر خداوند است.



وی افزود: پیامبران مردم را دعوت می‌کردند که دل به غیر خدا نبندند و زندگی خود را بر محور بندگی پروردگار سامان دهند.



عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: گروهی این دعوت را پذیرفتند و در مسیر توحید قرار گرفتند اما گروهی دیگر به دلیل روحیه طغیان، ظلم و استکبار از پذیرش این دعوت سرباز زدند.



وی خاطرنشان کرد: از همین نقطه اختلاف میان انسان‌ها آغاز شد و جبهه‌های مختلف در تاریخ شکل گرفتند.



میرباقری اظهار کرد: قرآن کریم ریشه مخالفت بسیاری از مخالفان انبیا را در ظلم و بغی می‌داند و این مخالفت‌ها را صرفاً ناشی از ناآگاهی معرفی نمی‌کند.

وی با اشاره به یکی از سنت‌های مهم الهی در تاریخ بشر گفت: اگرچه جبهه حق و باطل در دنیا در کنار یکدیگر حضور دارند اما این اختلاط دائمی نیست و خداوند به تدریج مسیر تفکیک و خالص‌سازی صفوف را پیش می‌برد.



استاد حوزه علمیه قم افزود: قرآن کریم بارها به سنت تمحیص و تمییز اشاره کرده و توضیح داده است که چگونه با نزول بینات الهی، صفوف انسان‌ها به تدریج از یکدیگر جدا می‌شود.



وی ادامه داد: انبیا با آوردن حجت‌های روشن، زمینه آشکار شدن مواضع انسان‌ها را فراهم می‌کنند و هر کس به تدریج جایگاه واقعی خود را در این میدان پیدا می‌کند.



میرباقری خاطرنشان کرد: این روند در طول تاریخ ادامه دارد و در مراحل مختلفی از حیات بشر ظهور پیدا می‌کند تا سرانجام در پایان مسیر، تفکیک کامل میان جبهه حق و باطل تحقق یابد.



انسان‌ها تنها به دو گروه مؤمن و کافر تقسیم نمی‌شوند



وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایات اهل‌بیت(ع) درباره تقسیم‌بندی انسان‌ها اظهار کرد: در معارف اسلامی، جامعه انسانی صرفاً متشکل از دو گروه مؤمن و کافر نیست.



عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در روایات معتبر از جمله روایات کتاب شریف کافی، گروه‌های متعددی برای انسان‌ها معرفی شده‌اند که هر یک جایگاه و احکام خاص خود را دارند.



وی ادامه داد: مؤمنان، کفار، مستضعفان، اصحاب اعراف، کسانی که اعمال نیک و بد را با یکدیگر آمیخته‌اند و همچنین افرادی که امر آنان به خداوند واگذار شده است، از جمله این گروه‌ها هستند.



میرباقری تصریح کرد: حتی در میان مؤمنان نیز درجات متعددی از ایمان وجود دارد و نمی‌توان همه اهل ایمان را در یک سطح قرار داد.



وی افزود: به همین دلیل اهل‌بیت(ع) مؤمنان را به مدارا با یکدیگر دعوت کرده‌اند و از تحمیل مراتب بالای ایمان بر افراد ضعیف‌تر نهی فرموده‌اند.



وظیفه مؤمنان کمک به رشد دیگران است



وی با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی مؤمنان گفت: کسانی که به مراتب بالاتری از ایمان دست یافته‌اند موظف هستند زمینه رشد دیگران را فراهم کنند و آنان را در مسیر تعالی یاری دهند.



استاد حوزه علمیه قم افزود: اگر مؤمنی مرتبه‌ای از ایمان را به دست آورده است نباید آن مرتبه را بر دیگران تحمیل کند بلکه باید با صبر، مدارا و هزینه کردن از خود، دیگران را به سمت رشد سوق دهد.



وی خاطرنشان کرد: شکستن افراد و تحمیل تکالیف سنگین به آنان برخلاف دستور اهل‌بیت(ع) است و می‌تواند موجب آسیب دیدن مسیر تربیت دینی شود.



میرباقری ادامه داد: مؤمنان باید دست یکدیگر را بگیرند و جامعه ایمانی را در مسیر رشد جمعی به پیش ببرند.



جهاد اکبر نخستین میدان تعیین تکلیف انسان است



وی با اشاره به مسئله جهاد اکبر اظهار کرد: پیش از هر مواجهه بیرونی با جبهه باطل، انسان باید تکلیف خود را در درون خویش روشن کند.



عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: در وجود هر انسان دو نوع دعوت حضور دارد؛ دعوت الهی که از طریق انبیا و اولیای خدا به او می‌رسد و دعوت شیطانی که انسان را به سمت هواهای نفسانی سوق می‌دهد.



وی ادامه داد: هر دو جبهه دارای قوایی هستند و تلاش می‌کنند انسان را به سوی خود جذب کنند و انسان ناچار است در این میدان موضع خود را مشخص کند.



میرباقری خاطرنشان کرد: تا زمانی که انسان مرزبندی روشنی با صفات شیطانی پیدا نکند، نمی‌تواند به مراتب بالای ایمان دست یابد.



وی افزود: موفقیت در جهاد اکبر، زمینه حضور صحیح در میدان‌های بزرگ‌تر مبارزه را فراهم می‌کند.



جهاد کبیر مقابله با نفوذ طرح‌های دشمن است



وی در ادامه با اشاره به مفهوم جهاد کبیر گفت: یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تقابل میان جبهه حق و باطل، مقابله با طرح‌ها و برنامه‌هایی است که دشمنان برای نفوذ در جامعه مؤمنان طراحی می‌کنند.



استاد حوزه علمیه قم افزود: جریان کفر و نفاق تنها به دنبال اداره جامعه خود نیست بلکه تلاش می‌کند همه جوامع را ذیل الگوها و برنامه‌های مورد نظر خود قرار دهد.



وی ادامه داد: قدرت‌های استکباری در عصر حاضر نیز برای آینده جهان برنامه‌ریزی می‌کنند و می‌کوشند همه ملت‌ها را بر اساس اسناد و الگوهای مورد نظر خود سامان دهند.



میرباقری اظهار کرد: وظیفه جبهه مؤمنان آن است که در برابر این نفوذ ایستادگی کند و اجازه ندهد هویت، فرهنگ و سبک زندگی جامعه اسلامی در ساختارهای طراحی‌شده از سوی جبهه باطل هضم شود.



معیت الهی پشتوانه قطعی جبهه مؤمنان است



وی با اشاره به وعده‌های الهی درباره نصرت اهل ایمان گفت: خداوند متعال در قرآن کریم از همراهی ویژه خود با اهل تقوا، صبر و احسان سخن گفته است.



عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: این معیت، غیر از همراهی عمومی خداوند با همه مخلوقات است و به معنای حمایت، نصرت و یاری ویژه جبهه حق محسوب می‌شود.



وی ادامه داد: هر جبهه‌ای که از این معیت برخوردار باشد، در نهایت پیروز خواهد شد و شکست نهایی برای آن معنا ندارد.



میرباقری خاطرنشان کرد: یکی از خطاهای بزرگ جبهه باطل در طول تاریخ، نادیده گرفتن همین سنت الهی بوده است.



وی اظهار کرد: گاهی دشمنان تصور می‌کنند که با تکیه بر قدرت ظاهری، ثروت یا امکانات می‌توانند بر اراده الهی غلبه کنند اما قرآن کریم بارها این محاسبه را مردود دانسته است.



عاشورا نمونه‌ای از خطای محاسباتی جبهه باطل بود



وی با اشاره به حادثه عاشورا گفت: گاهی برخی افراد با نگاه ظاهری به حوادث، گمان می‌کنند جبهه حق شکست خورده است اما این برداشت ناشی از درک ناقص سنت‌های الهی است.



استاد حوزه علمیه قم افزود: در واقعه عاشورا اگرچه از نگاه ظاهری امام حسین(ع) و یاران ایشان با سخت‌ترین مصائب مواجه شدند اما حقیقت ماجرا چیزی جز پیروزی جبهه حق نبود.



وی تصریح کرد: نصرت الهی دارای مراحلی است و همه ابعاد آن در یک مقطع کوتاه زمانی آشکار نمی‌شود.



میرباقری خاطرنشان کرد: وعده خداوند درباره غلبه نهایی جبهه حق تخلف‌ناپذیر است و همه حوادث تاریخ در مسیر تحقق همین وعده الهی جریان پیدا می‌کند.



وی گفت: مؤمنان باید با صبر، استقامت، تقوا و همراهی با اولیای الهی در این مسیر حرکت کنند و بدانند که سرانجام این نبرد تاریخی، پیروزی جبهه توحید و تحقق کامل وعده‌های الهی خواهد بود.