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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۲۰

بازیکن خارجی تراکتور راهی امارات شد

بازیکن خارجی تراکتور راهی امارات شد

بازیکن آلبانیایی تراکتور تبریز پس از فسخ قرارداد به لیگ امارات رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، رگی لوشکیا هافبک آلبانیایی بیست و پنجمین دوره لیگ برتر که پیراهن تراکتور را بر تن داشت پس از فسخ قرارداد با این باشگاه راهی لیگ امارات شد.

لوشکیا با عقد قراردادی به مدت یک فصل راهی الظفره امارات شد.

کد مطلب 6863676

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