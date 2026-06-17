بازیکن خارجی تراکتور راهی امارات شد

به گزارش خبرنگار مهر، رگی لوشکیا هافبک آلبانیایی بیست و پنجمین دوره لیگ برتر که پیراهن تراکتور را بر تن داشت پس از فسخ قرارداد با این باشگاه راهی لیگ امارات شد.
لوشکیا با عقد قراردادی به مدت یک فصل راهی الظفره امارات شد.
بازیکن آلبانیایی تراکتور تبریز پس از فسخ قرارداد به لیگ امارات رفت.
به گزارش خبرنگار مهر، رگی لوشکیا هافبک آلبانیایی بیست و پنجمین دوره لیگ برتر که پیراهن تراکتور را بر تن داشت پس از فسخ قرارداد با این باشگاه راهی لیگ امارات شد.
لوشکیا با عقد قراردادی به مدت یک فصل راهی الظفره امارات شد.
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