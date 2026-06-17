گزینه تحمیلی نزدیک به پرسپولیس/ «خداداد» بین مدیران اختلاف انداخت!

به گزارش خبرنگار مهر، با نزدیک شدن به آغاز فصل جدید فوتبال باشگاهی ایران یکی از مهمترین تصمیمات مدیریتی باشگاه پرسپولیس به انتخاب جانشین افشین پیروانی مربوط میشود که حالا با ورود مستقیم مدیران مجموعه مالکیتی باشگاه وارد مرحله تازهای شده است.
بر اساس پیگیریها مدیرعامل یکی از اصلی ترین بانک هایی که گرداننده باشگاه پرسپولیس است به طور جدی از حضور خداداد عزیزی در جمع سرخپوشان حمایت میکند و خواهان سپردن مسئولیت سرپرستی یا مدیریت تیم به چهره شناختهشده فوتبال ایران است.
این در حالی است که خداداد عزیزی در ماههای اخیر به عنوان سرپرست تراکتور فعالیت داشته و حضور احتمالی او در پرسپولیس میتواند یکی از غیرمنتظرهترین جابهجاییهای مدیریتی فوتبال ایران در سالهای اخیر باشد.
از سوی دیگر، پیمان حدادی مدیرعامل پرسپولیس و برخی مدیران باشگاه برنامه متفاوتی برای این سمت داشتند. آنها ترجیح میدادند یکی از چهرههای نزدیک به باشگاه همچون محمد انصاری یا وحید امیری مسئولیت مدیریت تیم را بر عهده بگیرد تا ساختار مدیریتی رختکن با استفاده از نیروهای مورد اعتماد و آشنا به فضای پرسپولیس حفظ شود.
با این حال، اصرار مجموعه مالکیتی باشگاه بر روی گزینهای دیگر، معادلات را تغییر داده است. گفته میشود مدیرعامل بانک تاثیرگذار در تصمیمات پرسپولیس در این خصوص موضعی جدی اتخاذ کرده و چندان مایل به عقبنشینی از نظر خود نیست.
در چنین شرایطی بعید به نظر میرسد هیئت مدیره پرسپولیس که عمدتاً از مدیران بانکی تشکیل شده، توان یا تمایل چندانی برای مقابله با این خواسته داشته باشد. به همین دلیل شانس حضور خداداد عزیزی در ساختار مدیریتی پرسپولیس بیش از گذشته افزایش یافته است.
البته هنوز هیچ تصمیم رسمی در این خصوص اتخاذ نشده و عوامل مختلفی میتواند روی سرنوشت این پرونده اثرگذار باشد. مهمترین موضوع، نظر نهایی خود خداداد عزیزی است؛ اینکه آیا او تمایل به ادامه همکاری با تراکتور دارد یا پروژه جدیدی را در پرسپولیس دنبال خواهد کرد.
به هر حال نام خداداد عزیزی حالا به یکی از جدیترین گزینههای جانشینی افشین پیروانی تبدیل شده؛ موضوعی که در صورت نهایی شدن، بدون تردید یکی از خبرسازترین تصمیمات مدیریتی فوتبال ایران در آستانه فصل جدید خواهد بود.
نظر شما