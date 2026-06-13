به گزارش خبرنگار مهر، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال هفته جاری یکی از مهمترین جلسات خود در ماههای اخیر را برگزار خواهد کرد؛ نشستی که خروجی آن میتواند تکلیف سومین نماینده فوتبال ایران در رقابتهای باشگاهی آسیا را مشخص کند.
موضوع به پرونده دیدار چادرملو اردکان و گلگهر سیرجان بازمیگردد که کمیته انضباطی با احراز تخلف در استفاده از بازیکن غیرمجاز، حکمی مبنی بر شکست ۳ بر صفر چادرملو و پیروزی گلگهر صادر کرد. اکنون این پرونده در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار دارد و اعضای کمیته استیناف قصد دارند صبح روز دوشنبه درباره آن تشکیل جلسه دهند.
اهمیت این پرونده تنها به نتیجه یک مسابقه محدود نمیشود. کارگروه تعیین نماینده ایران در رقابتهای آسیایی نیز منتظر رأی نهایی استیناف است. در صورتی که حکم کمیته انضباطی تأیید شود، گلگهر سیرجان تا پایان مهلت تعیینشده (۳۱ خردادماه) به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا ۲ معرفی خواهد شد. اما اگر رأی اولیه نقض شود، فدراسیون فوتبال ناچار به برگزاری تورنمنت تعیینکنندهای میان پرسپولیس، چادرملو و گلگهر خواهد شد تا تکلیف این سهمیه مشخص شود.
در چنین شرایطی، سرعت رسیدگی به پرونده بیش از هر موضوع دیگری مورد توجه قرار گرفته است. کمیته استیناف در سالهای گذشته معمولاً برای بررسی پروندههای مهم زمان قابل توجهی صرف کرده است؛ موضوعی که در پروندههای مختلف از جمله ماجرای انتقال علیرضا بیرانوند از پرسپولیس به تراکتور نیز دیده شد و فرآیند رسیدگی ماهها به طول انجامید.
این در حالی است که پرونده فعلی، به دلیل نیاز به استعلام از فدراسیون فوتبال گرجستان درباره وضعیت آگوئیلرا، بازیکن پاراگوئهای چادرملو، از جنبههای بینالمللی نیز برخوردار است. آگوئیلرا فصل گذشته در فوتبال گرجستان بازی کرده و بخشی از مستندات پرونده به سوابق ثبتشده او در آن کشور مربوط میشود.
حال باید دید کمیته استیناف در فاصلهای کوتاه از زمان صدور رأی کمیته انضباطی، تصمیم نهایی خود را اعلام خواهد کرد یا روند رسیدگی به این پرونده نیز همانند بسیاری از پروندههای مهم گذشته زمانبر خواهد شد. موضوعی که نه تنها برای گلگهر و چادرملو، بلکه برای پرسپولیس نیز اهمیت ویژهای دارد؛ باشگاهی که سرنوشت حضورش در رقابتهای آسیایی میتواند به نتیجه همین پرونده گره بخورد.
در مجموع تصمیم استیناف طی روزهای آینده میتواند به یکی از تعیینکنندهترین آرای فصل فوتبال ایران تبدیل شود. رأیی که علاوه بر مشخص کردن وضعیت یک پرونده انضباطی، تکلیف سهمیه آسیایی فوتبال ایران را نیز روشن خواهد کرد.
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