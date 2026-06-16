  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۶ خرداد ۱۴۰۵، ۱۶:۲۲

حدادی‌فر ۳۵ بازیکن را به تیم فوتبال جوانان دعوت کرد

حدادی‌فر ۳۵ بازیکن را به تیم فوتبال جوانان دعوت کرد

فهرست ۳۵ نفره تیم ملی فوتبال جوانان برای نخستین اردوی آماده‌سازی حضور در مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۰ سال آسیا اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نخستین‌ اردوی آماده سازی تیم فوتبال جوانان ایران برای حضور در رقابت‌های گروه C انتخابی جام ملت‌های آسیا از ۲۹ خرداد تا ۵ تیر در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

برهمین اساس پس از برگزاری ۲ مرحله اردوی انتخابی و همچنین ارزیابی برخی نفراتی که با وجود دعوت نشدن به این اردوها، نام‌شان در فهرست ابتدایی اعلامی به AFC قرار دارد، قاسم حدادی‌فر و دستیارانش ۳۵ بازیکن را برای اردوی نخست آماده‌سازی به تیم ملی دعوت کردند.

اسامی این نفرات به شرح زیر است:

محمد مهدی جان نیا(تراکتور تبریز) آرتین رستمی، امیر مهدی مقصودی، محمد اکبری، ابوالفضل خلیلیان، ابوالفضل تیغ نورد و متین امیری(سپاهان اصفهان) علی مستانی و محمد دلیجانی(ذوب آهن اصفهان) علی دستمرزه و مهدی چشم براه(پرسپولیس تهران) امیرحسین بیات(پیکان تهران) پارسا خدادادی(سایپا تهران) علی طالشی، محمد علی صحنه و دانیال نقدی(شاهین تهران) محمدرضا عباسی(آریو اسلامشهر) طاها ارفع نیا، عباس رفیع، محمد امین حسینی، ابوالفضل زاده عطار و کرار نماری(فولاد خوزستان) وسام ساکی(استقلال خوزستان) ماهان علیپور(برق شیراز) مهرداد آقامحمدی، علی جلوخانی و سید مهدی حسینی(شمس آذر قزوین) بنیامین علیپور(گل‌گهر سیرجان) ماهان بهشتی(ملوان انزلی) امیرحسین فارسی و آرین معالی(خیبر خرم آباد) یونس کوشکی(وحدت بروجرد) ابوالفضل کاظمی(نساجی مازندران) عرفان خدادادیان و امیرحسین کریمی(آلومینیوم اراک)

برنامه دیدارهای تیم فوتبال جوانان در مرحله انتخابی به میزبانی ویئت تری ویتنام به شرح زیر است:

۹ شهریور

فلسطین - ایران

۱۲ شهریور

کره شمالی - ایران

۱۵ شهریور

ایران - ویتنام

این بازیکنان باید تا ساعت ۱۱ روز جمعه ۲۹ خرداد خود را در مرکز ملی فوتبال به کادرفنی معرفی کنند.

کد مطلب 6862211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها