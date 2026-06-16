به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، نخستین‌ اردوی آماده سازی تیم فوتبال جوانان ایران برای حضور در رقابت‌های گروه C انتخابی جام ملت‌های آسیا از ۲۹ خرداد تا ۵ تیر در مرکز ملی فوتبال برگزار می‌شود.

برهمین اساس پس از برگزاری ۲ مرحله اردوی انتخابی و همچنین ارزیابی برخی نفراتی که با وجود دعوت نشدن به این اردوها، نام‌شان در فهرست ابتدایی اعلامی به AFC قرار دارد، قاسم حدادی‌فر و دستیارانش ۳۵ بازیکن را برای اردوی نخست آماده‌سازی به تیم ملی دعوت کردند.

اسامی این نفرات به شرح زیر است:

محمد مهدی جان نیا(تراکتور تبریز) آرتین رستمی، امیر مهدی مقصودی، محمد اکبری، ابوالفضل خلیلیان، ابوالفضل تیغ نورد و متین امیری(سپاهان اصفهان) علی مستانی و محمد دلیجانی(ذوب آهن اصفهان) علی دستمرزه و مهدی چشم براه(پرسپولیس تهران) امیرحسین بیات(پیکان تهران) پارسا خدادادی(سایپا تهران) علی طالشی، محمد علی صحنه و دانیال نقدی(شاهین تهران) محمدرضا عباسی(آریو اسلامشهر) طاها ارفع نیا، عباس رفیع، محمد امین حسینی، ابوالفضل زاده عطار و کرار نماری(فولاد خوزستان) وسام ساکی(استقلال خوزستان) ماهان علیپور(برق شیراز) مهرداد آقامحمدی، علی جلوخانی و سید مهدی حسینی(شمس آذر قزوین) بنیامین علیپور(گل‌گهر سیرجان) ماهان بهشتی(ملوان انزلی) امیرحسین فارسی و آرین معالی(خیبر خرم آباد) یونس کوشکی(وحدت بروجرد) ابوالفضل کاظمی(نساجی مازندران) عرفان خدادادیان و امیرحسین کریمی(آلومینیوم اراک)



برنامه دیدارهای تیم فوتبال جوانان در مرحله انتخابی به میزبانی ویئت تری ویتنام به شرح زیر است:

۹ شهریور

فلسطین - ایران

۱۲ شهریور

کره شمالی - ایران

۱۵ شهریور

ایران - ویتنام

این بازیکنان باید تا ساعت ۱۱ روز جمعه ۲۹ خرداد خود را در مرکز ملی فوتبال به کادرفنی معرفی کنند.