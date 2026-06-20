به گزارش خبرنگار مهر، جلسه هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال امروز شنبه ۳۰ خرداد برگزار شد و در جریان آن، اعضا با افزایش تعداد تیم‌های حاضر در لیگ برتر برای فصل آینده موافقت کردند. بر این اساس، رقابت‌های لیگ برتر فصل بیست‌وششم با حضور ۱۸ تیم برگزار خواهد شد.

طبق تصمیم اتخاذ شده، تیم فوتبال مس رفسنجان که در پایان فصل بیست‌وپنجم لیگ برتر در رده شانزدهم جدول قرار گرفته بود، فرصت خواهد داشت تا در دیداری پلی‌آف برای حفظ سهمیه خود در لیگ برتر به میدان برود. حریف این تیم، تیم سوم جدول لیگ دسته اول خواهد بود و برنده این مسابقه جواز حضور در فصل آینده لیگ برتر را کسب خواهد کرد.

این مصوبه در نشست امروز هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال به تصویب رسیده و قرار است جزئیات نحوه برگزاری دیدار پلی‌آف و زمان آن از سوی سازمان لیگ در روزهای آینده اعلام شود. با اجرای این تصمیم، تعداد تیم‌های حاضر در لیگ برتر از فصل آینده به ۱۸ تیم افزایش خواهد یافت.