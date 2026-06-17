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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۲:۳۱

۶ دستگاه ماینر قاچاق در ساری کشف شد

۶ دستگاه ماینر قاچاق در ساری کشف شد

ساری - رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران از کشف شش دستگاه ماینر قاچاق به ارزش هشت میلیارد ریال در شهرستان ساری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی داداش تبار گفت: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی با اشراف اطلاعاتی از نگهداری دستگاه استخراج ارز دیجیتال (ماینر) که به صورت غیرقانونی مورد بهره برداری قرار گرفته بودند، مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: ماموران بلافاصله پس از اطلاع از این موضوع با هماهنگی قضائی به محل مورد نظر اعزام که در بررسی های صورت گرفته مشخص شد، متهم به صورت غیر مجاز از برق شهری برای استخراج رمز ارز استفاده می کند.

رییس پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان مازندران، عنوان کرد: در این عملیات، ۶ دستگاه ماینر و متعلقات که همگی فاقد مدارک گمرکی و به صورت قاچاق تهیه شده بودند؛ کشف شد.

سرهنگ داداش تبار ارزش ماینرهای مکشوفه را برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۸ میلیارد ریال اعلام و تصریح کرد: در این رابطه تمامی دستگاه ها و متعلقات موجود از محل جمع آوری و متهم نیز به همراه پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شد.

کد مطلب 6863680

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