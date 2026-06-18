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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۶:۰۸

ادامه تلفات صهیونیست‌ها در جنوب لبنان؛ ۱۲ نظامی کشته و زخمی شدند

ادامه تلفات صهیونیست‌ها در جنوب لبنان؛ ۱۲ نظامی کشته و زخمی شدند

منابع خبری از کشته و زخمی شدن نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که در حملات حزب الله که از آن به عنوان حوادث امنیتی یاد می شود، در ساعات اخیر در جنوب لبنان، یک نظامی این رژیم کشته و ۱۱ نفر دیگر زخمی شدند که حال برخی از آن‌ها وخیم است.

بر اساس گزارش‌ این رسانه ها، در نخستین حادثه که شب گذشته رخ داد، یک پهپاد انفجاری حزب‌الله نیروهای اسرائیلی را هدف قرار داد که در نتیجه آن، یک نظامی کشته و هفت نفر دیگر زخمی شدند.

رسانه‌های اسرائیلی همچنین اعلام کردند که در حادثه دوم، در نتیجه انفجار یک بمب کنار جاده‌ای در مسیر یک نیروی نظامی رژیم اسرائیل در جنوب لبنان، چهار نفر زخمی شدند که حال دو تن از آن‌ها بسیار وخیم گزارش می شود.

رسانه‌های صهیونیستی ساعاتی پیش بود که از وقوع یک «حادثه امنیتی دیگر» در جنوب لبنان خبر دادند و اعلام کردند این رخداد جدا از دو حادثه امنیتی استثنایی است که صبح و ظهر روز چهارشنبه در این منطقه روی داده است.

کد مطلب 6863790

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