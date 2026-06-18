۱۰ مصدوم به دنبال دو حادثه رانندگی در استان یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سهیلی اظهار داشت نیمه شب پنجشنبه بر اثر برخورد دو خودروی پراید و یک خودروی پژو ۲۰۶ به یکدیگر در بلوار مدرس یزد، پنج نفر مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله بعد از دریافت تماس، کدهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام و دونفر از مصدومان را جهت‌ ادامه درمان به بیمارستان شهدای کارگر و سه مصدوم دیگر را به بیمارستان شهید صدوقی منتقل کردند.

رئیس اورژانس استان یزد ادامه داد: در حادثه دوم نیز که صبح پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ رخ داد، به دنبال واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور انار به مهریز، پنج نفر مصدوم شدند.