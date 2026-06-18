  1. استانها
  2. یزد
۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

۱۰ مصدوم به دنبال دو حادثه رانندگی در استان یزد

۱۰ مصدوم به دنبال دو حادثه رانندگی در استان یزد

یزد -رئیس اورژانس استان یزد از مصدومیت ۱۰ نفر به دنبال دو حادثه رانندگی در استان یزد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سهیلی اظهار داشت نیمه شب پنجشنبه بر اثر برخورد دو خودروی پراید و یک خودروی پژو ۲۰۶ به یکدیگر در بلوار مدرس یزد، پنج نفر مصدوم شدند.

وی افزود: بلافاصله بعد از دریافت تماس، کدهای امدادی اورژانس ۱۱۵ به محل حادثه اعزام و دونفر از مصدومان را جهت‌ ادامه درمان به بیمارستان شهدای کارگر و سه مصدوم دیگر را به بیمارستان شهید صدوقی منتقل کردند.

رئیس اورژانس استان یزد ادامه داد: در حادثه دوم نیز که صبح پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۵ رخ داد، به دنبال واژگونی یک دستگاه خودروی پراید در محور انار به مهریز، پنج نفر مصدوم شدند.

کد مطلب 6863971

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها