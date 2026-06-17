حملات سنگین هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ملی لبنان، نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی متشکل از چندین خودروی نظامی و یک بلدوزر از نوع دی ۹ و دو تانک مرکاوا به سمت شهرک حداثا واقع در استان بنت جبیل در جنوب لبنان پیشروی کرده و لحظاتی بعد به مواضع خود در ورزشگاه البلده عقب نشینی کردند.

در همین رابطه پهپادهای رژیم صهیونیستی نیز و حمله به شهرک‌های المنصوری و العزیه در استان صور انجام دادند که چندین لبنانی در اثر این حملات زخمی شدند.

خبرنگار الجزیره همچنین از شلیک دو موشک به سوی نیروهای رژیم صهیونیستی در اطراف کفرتبنیت در شهر النبطیه در جنوب لبنان خبر داد.

از سوی دیگر آژیرهای هشدار ظهر امروز چهارشنبه در شهرک صهیونیست‌نشین «زرعیت» در منطقه الجلیل غربی، در پی احتمال نفوذ یک فروند پهپاد از خاک لبنان به صدا درآمد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی دقایقی بعد مدعی شد هشدار نفوذ پهپاد ناشی از تشخیص اشتباه سامانه‌های رصد بوده و هیچ موشک رهگیری نیز شلیک نشده است.

ارتش رژیم صهیونیستی نیز با تأیید این موضوع ادعا کرد آژیرهای به‌ صدا درآمده در زرعیت بر اثر تشخیص اشتباه فعال شده است.