اختصاص ۲۰۰ میلیارد تومان برای مرمت بناهای آسیب دیده از جنگ در اصفهان

امیر کرم‌زاده در حاشیه سفر به کاشان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه ویژه کاشان به عنوان مهد صنایع دستی و یکی از میراث‌های ثبت‌شده جهانی، اظهار کرد: خوشبختانه عملیات مرمت بناهای تاریخی آسیب دیده از جنگ با همت استاندار اصفهان و مقام عالی وزارت میراث فرهنگی آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود مرمت برخی از بناها تا یکی دو هفته آینده به پایان برسد.

وی با تأکید بر ضرورت انجام مطالعات دقیق برای شناسایی مشکلات سازه‌ای پیش از آغاز مرمت سایر بناها ابراز کرد: مرمت این آثار باید با ظرافت و صبر و حوصله کامل انجام شود تا بناها به وضعیت مطلوب پیشین خود بازگردند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان تصریح کرد: با وجود انجام عملیات مرمت، این بناها تعطیل نشده و کارگاه‌های مرمت همزمان با بازدید عموم فعال هستند.

وی اعتبارات در نظر گرفته‌شده برای حوزه مرمت را بی‌سابقه دانست و خاطرنشان کرد: این بودجه‌ها نشان‌دهنده توجه ویژه دولت و حاکمیت به میراث فرهنگی است و ما با اقتدار از تمدن ایران‌زمین دفاع خواهیم کرد و اجازه نمی‌دهیم این آسیب‌ها، بناهای تاریخی را به فراموشی بسپارد.

کرم‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیشینه کهن کاشان و تمدن هفت‌هزارساله سیلک، گفت: تمدن چندین‌هزارساله کاشان نشان می‌دهد که آمریکا با قدمت ۲۵۰ تا ۲۷۰ ساله، هرگز نمی‌تواند به گرد پای این شهر باستانی برسد و این تفکر در تمام مردم ایران نهادینه شده است.

وی همچنین از اعلام آمادگی بخش خصوصی برای مشارکت در مرمت بناهای تاریخی در قالب مسئولیت‌های اجتماعی خبر داد و افزود: برخی از این شرکت‌ها برای هزینه‌کرد ۵۰ میلیارد تومان در این حوزه اعلام آمادگی کرده‌اند که نشان‌دهنده توجه مسئولیت‌های اجتماعی است.

مدیرکل میراث فرهنگی استان در پایان با اشاره به افزایش جستجوهای بین‌المللی درباره تمدن و گردشگری ایران پس از جنگ، ابراز امیدواری کرد که در دوران پساجنگ، سیل عظیمی از گردشگران خارجی به کشور و به‌ویژه کاشان سفر کنند.