حجت الاسلام اختر دانش: مقابله با استکبار تکلیف الهی ملت شیعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابراهیم اختردانش، شامگاه چهارشنبه در مراسم عزاداری سیدالشهدا (ع) که از سوی هیئت رزمندگان اسلام آستانه اشرفیه برگزار شد، با اشاره به ابعاد مختلف قیام عاشورا، به تبیین وظایف امروز امت اسلامی پرداخت و با گرامیداشت یاد شهید محمدجواد تندگویان، الگوی بی بدیل استقامت گفت: شهید تندگویان با اتکا بر مکتب عاشورا، در برابر شدیدترین شکنجهها سر خم نکرد، چراکه به خوبی آموخته بود که در مسیر حق، هیچ مانعی نمی تواند حرکت را متوقف سازد.

امام جمعه موقت آستانه اشرفیه با تحلیل شرایط کنونی جامعه، به نقش بی بدیل مردم در پشتیبانی از نظام اشاره کرد و افزود: امروز به برکت حضور آگاهانه مردم و قدرت بازدارندگی نیروهای مسلح، نظام ولایی ما در اوج اقتدار قرار دارد و دستش در برابر دشمنان هرگز بسته نیست. برخلاف دوران سخت خانه نشینی امیرالمؤمنین علی (ع)، امروز شاهد جامعه ای هستیم که با حضور پرشور خود، عزم راسخ برای همراهی با نظام را به نمایش گذاشته است.

اختردانش با واکاوی آسیب های پیش روی جبهه حق، هشدار داد: ترس از جان، آبرو، مال و مقام، یکی از مهم ترین عوامل خلوت شدن جبهه حق است؛ اما کسانی که جهاد در راه خدا را برگزیده اند، هرگز از این تهدیدها هراس ندارند. برخی ممکن است به بهانه حفظ آبرو عقب نشینی کنند، اما ملت بزرگ ایران که آموزه های ناب اسلامی و شیعی را به خوبی درک کرده، هرگز زیر بار زور نخواهد رفت.

وی با یادآوری سخن تاریخی رهبر کبیر انقلاب درباره «عدم بیعت با یزید»، تصریح کرد: همانگونه که معمار کبیر انقلاب فرمودند شخصیتی همچون ایشان با یزید زمان بیعت نمیکند، ملت شریف ایران نیز با اتکا به فرهنگ غنی و سابقه درخشان خود، هرگز تن به باطل نخواهد داد.

خطیب جمعه آستانه اشرفیه مدیریت صحیح جامعه و حفظ ابهت و آبروی دینی در مسیر حق را ضرورتی انکارناپذیر خواند و با پیوند میان عبادت و سیاست، تصریح کرد: همانگونه که اقامه نماز و گفتن «الله اکبر» بر ما واجب است، مبارزه با محور استکبار جهانی، یعنی آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب، نیز یک تکلیف دینی و واجب شرعی بهشمار میرود.

وی با تأکید بر بصیرت مثال زدنی مردم ایران اظهار داشت: ملت ما با شناخت دقیق از جایگاه خود، هرگز اجازه نخواهد داد که زورگویان بر اراده پولادینشان چیره شوند.

اختردانش در پایان با ابراز همدردی با مصیبت دیدگان و اشاره به شرایط دشوار جنگ ترکیبی، تصریح کرد: امسال نه تنها سوگوار سالار شهیدان هستیم، بلکه داغدار امام شهید و فرزندان شهید در میناب نیز هستیم. قلب هایمان در این نبرد تمامعیار به شدت میسوزد، اما ما، ملت امام حسین (ع) هستیم و در میان تمام این تلخی ها و سختی ها، بر عهد خویش با مقاومت و ایستادگی استوار خواهیم ماند.