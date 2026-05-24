حسن‌ بیگی: اتحاد ملت ایران هیمنه پوشالی دشمن را در هم شکست

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ قاسم حسن‌بیگی شامگاه یکشنبه در تجمع شبانه مردم آستارا، با گرامیداشت یاد و راه رهبر شهید انقلاب و تأکید بر نقش هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، گفت: دشمن با برنامه‌ریزی گسترده قصد داشت در مدت کوتاهی ایران را دچار فروپاشی و تجزیه کند، اما به لطف حمایت الهی، پشتیبانی مردم و اقتدار نیروهای مسلح، به هیچ‌یک از اهداف از پیش تعیین‌شده خود نرسید و شکست کامل و مفتضحانه خورد.

وی با تشریح بخشی از دستاوردهای جمهوری اسلامی در این رویارویی، اظهار کرد: مقاومت آهنین و اتحاد بی‌نظیر ملت ایران در کنار شکستن هیمنه و ابهت پوشالی دشمنان، از مهم‌ترین نتایج این نبرد بوده است.

فرمانده سپاه ناحیه آستارا حفظ ساختار سیاسی کشور و تداوم مأموریت دستگاه‌ها را از نشانه‌های پایداری و انسجام داخلی دانست و افزود: اقتدار نیروهای نظامی، امنیتی و مردمی در چندین لایه، همراه با انهدام بخش‌هایی از زیرساخت‌های نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی و نیز تسلط و حاکمیت کامل ایران بر تنگه هرمز، مجموعه‌ای از دستاوردهای مهمی است که نشان می‌دهد دشمن در تحقق اهداف خود ناکام مانده است.

وی افزود: دشمن حتی نقشه‌های جدید و ساختار سیاسی جایگزین را طراحی کرده بود، اما با ایستادگی ملت ایران همه این طرح‌ها ناکام ماند.

حسن بیگی با اشاره به تلاش برخی دولت‌های منطقه برای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: هیچ خانه، روستا، شهر، کشور یا حتی قبیله‌ای را به نام اسرائیل به رسمیت نمی‌شناسیم. این رژیم نامشروع، غده‌ای سرطانی و ضدانسانیت است.

وی تأکید کرد: اگر دشمنان مرتکب خطای جدیدی شوند، پاسخ ایران فرامنطقه‌ای خواهد بود.

دعوت به تداوم حضور مردم در صحنه

فرمانده سپاه ناحیه آستارا با بیان اینکه «این نبرد، نبرد آخر است»، خطاب به مردم آستارا گفت: صحنه، خیابان و میدان را با قدرت حفظ کنید. هر فرد مسئولیت فردی، اجتماعی و انقلابی خود را به بهترین شکل انجام دهد. حوادث بزرگ‌تری در راه است و ملت ایران باید همچنان آماده و هوشیار بماند.

وی همچنین با اشاره به سالروز آزادسازی خرمشهر، این روز را صفحه‌ای زرین در تاریخ انقلاب دانست و گفت: امام عزیز ما فرمودند «خرمشهر را خدا آزاد کرد»؛ امروز نیز پیروزی‌ها و موفقیت‌های ملت ایران نتیجه امداد الهی و حضور مردم در صحنه است.

وی ادامه داد: همان‌گونه که در دوران دفاع مقدس مردم اجازه ندادند دشمن در شهرها نفوذ کند، امروز نیز حضور مردم در آستارا و سراسر کشور، نقشه‌های دشمن را خنثی کرده است.

سرهنگ حسن‌بیگی در بخش پایانی سخنان خود از حضور سه‌ماهه مردم آستارا در تجمعات شبانه تقدیر کرد و گفت: حضور شما از هر عملیات نظامی تعیین‌کننده‌تر بوده است. از همه مسئولان، نیروهای نظامی و انتظامی، روحانیت، رسانه‌ها، گروه‌های فرهنگی، خادمان مراسم و همه اقشار مردم تشکر می‌کنم.

وی تأکید کرد: ملت ایران به قله نزدیک است و به فرموده امام شهید، خرمشهرهای دیگری در پیش داریم.