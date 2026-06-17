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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۳۰

آیت‌الله ملک‌حسینی:انتقام خون شهدا با فروپاشی نظام استکبار محقق می‌شود

آیت‌الله ملک‌حسینی:انتقام خون شهدا با فروپاشی نظام استکبار محقق می‌شود

یاسوج - نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری گفت: انتقام خون شهدا و فرماندهان مقاومت تنها با برچیده شدن بساط ظلم و استکبار و گسترش گفتمان مقاومت در جهان تحقق خواهد یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدشریف‌الدین ملک‌حسینی شامگاه چهارشنبه در جمع عزاداران حسینی در یاسوج با اشاره به جایگاه مکتب عاشورا در شکل‌دهی جریان مقاومت، اظهار کرد: عاشورا نقطه تلاقی همه تقابل‌های تاریخی میان حق و باطل است و تمامی حرکت‌های آزادی‌خواهانه و ضد ظلم در طول تاریخ از این مکتب الهام گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه جبهه ایمان و جبهه استکبار در طول تاریخ همواره در برابر یکدیگر قرار داشته‌اند، افزود: این تقابل محدود به یک دوره تاریخی نیست و در اشکال مختلف تا تحقق وعده الهی ادامه خواهد داشت.

مقاومت؛ میراث ماندگار عاشورا

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری با تجلیل از ایستادگی ملت ایران، خانواده‌های شهدا و رزمندگان محور مقاومت، تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا و آموزه‌های امام حسین (ع)، عزت و اقتدار خود را در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان حفظ کرده و پرچم مقاومت را برافراشته نگه داشته است.

وی بیان کرد: فرهنگ «هیهات من‌الذله» همچنان راهنمای ملت ایران در مواجهه با زیاده‌خواهی قدرت‌های استکباری است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.

انتقام خون شهدا فراتر از مجازات چند فرد است

آیت‌الله ملک‌حسینی با اشاره به مفهوم انتقام خون شهدا، گفت: انتقام حقیقی خون فرماندهان شهید، دانشمندان و مجاهدان راه حق، صرفاً در مجازات چند فرد یا مقام سیاسی خلاصه نمی‌شود، بلکه در فروپاشی ساختارهای ظلم و استکبار و بیداری ملت‌ها در سراسر جهان معنا پیدا می‌کند.

وی افزود: گسترش فرهنگ مقاومت، استقلال‌خواهی ملت‌ها و مقابله با سلطه‌طلبی قدرت‌های جهانی، بخشی از تحقق این انتقام تاریخی است.

اسلام دین حکمت، عزت و مصلحت است

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه اسلام نه صرفاً دین جنگ و نه صرفاً دین صلح است، اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره جنگ، آتش‌بس، مذاکره یا هرگونه تعامل سیاسی باید بر اساس حکمت، عزت و مصلحت و در چارچوب رهبری نظام اسلامی صورت گیرد.

وی بیان کرد: در مسیر تقابل دائمی حق و باطل، شیوه‌های مواجهه می‌تواند متفاوت باشد و آنچه اهمیت دارد حفظ عزت، استقلال و اقتدار جامعه اسلامی است.

انسجام ملی؛ مهم‌ترین نیاز امروز کشور

آیت‌الله ملک‌حسینی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی، گفت: انسجام و همدلی ملت ایران مهم‌ترین سرمایه کشور در عبور از چالش‌ها و مقابله با دشمنان است.

وی افزود: اختلاف‌نظرها نباید به شکاف اجتماعی و تضعیف وحدت ملی منجر شود و همه جریان‌ها باید در چارچوب منافع ملی و حفظ اقتدار کشور حرکت کنند.

نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری در پایان با اشاره به درس‌های عاشورا، تصریح کرد: ولایت‌پذیری، بصیرت، ایستادگی در برابر ظلم و حفظ وحدت از مهم‌ترین آموزه‌های مکتب امام حسین (ع) است و ملت ایران با تکیه بر این آموزه‌ها مسیر عزت و پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.

کد مطلب 6863709

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