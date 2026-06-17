به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سیدشریفالدین ملکحسینی شامگاه چهارشنبه در جمع عزاداران حسینی در یاسوج با اشاره به جایگاه مکتب عاشورا در شکلدهی جریان مقاومت، اظهار کرد: عاشورا نقطه تلاقی همه تقابلهای تاریخی میان حق و باطل است و تمامی حرکتهای آزادیخواهانه و ضد ظلم در طول تاریخ از این مکتب الهام گرفتهاند.
وی با بیان اینکه جبهه ایمان و جبهه استکبار در طول تاریخ همواره در برابر یکدیگر قرار داشتهاند، افزود: این تقابل محدود به یک دوره تاریخی نیست و در اشکال مختلف تا تحقق وعده الهی ادامه خواهد داشت.
مقاومت؛ میراث ماندگار عاشورا
نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری با تجلیل از ایستادگی ملت ایران، خانوادههای شهدا و رزمندگان محور مقاومت، تصریح کرد: ملت ایران با تکیه بر فرهنگ عاشورا و آموزههای امام حسین (ع)، عزت و اقتدار خود را در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان حفظ کرده و پرچم مقاومت را برافراشته نگه داشته است.
وی بیان کرد: فرهنگ «هیهات منالذله» همچنان راهنمای ملت ایران در مواجهه با زیادهخواهی قدرتهای استکباری است و این مسیر با قدرت ادامه خواهد یافت.
انتقام خون شهدا فراتر از مجازات چند فرد است
آیتالله ملکحسینی با اشاره به مفهوم انتقام خون شهدا، گفت: انتقام حقیقی خون فرماندهان شهید، دانشمندان و مجاهدان راه حق، صرفاً در مجازات چند فرد یا مقام سیاسی خلاصه نمیشود، بلکه در فروپاشی ساختارهای ظلم و استکبار و بیداری ملتها در سراسر جهان معنا پیدا میکند.
وی افزود: گسترش فرهنگ مقاومت، استقلالخواهی ملتها و مقابله با سلطهطلبی قدرتهای جهانی، بخشی از تحقق این انتقام تاریخی است.
اسلام دین حکمت، عزت و مصلحت است
نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه اسلام نه صرفاً دین جنگ و نه صرفاً دین صلح است، اظهار کرد: تصمیمگیری درباره جنگ، آتشبس، مذاکره یا هرگونه تعامل سیاسی باید بر اساس حکمت، عزت و مصلحت و در چارچوب رهبری نظام اسلامی صورت گیرد.
وی بیان کرد: در مسیر تقابل دائمی حق و باطل، شیوههای مواجهه میتواند متفاوت باشد و آنچه اهمیت دارد حفظ عزت، استقلال و اقتدار جامعه اسلامی است.
انسجام ملی؛ مهمترین نیاز امروز کشور
آیتالله ملکحسینی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی، گفت: انسجام و همدلی ملت ایران مهمترین سرمایه کشور در عبور از چالشها و مقابله با دشمنان است.
وی افزود: اختلافنظرها نباید به شکاف اجتماعی و تضعیف وحدت ملی منجر شود و همه جریانها باید در چارچوب منافع ملی و حفظ اقتدار کشور حرکت کنند.
نماینده مردم کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری در پایان با اشاره به درسهای عاشورا، تصریح کرد: ولایتپذیری، بصیرت، ایستادگی در برابر ظلم و حفظ وحدت از مهمترین آموزههای مکتب امام حسین (ع) است و ملت ایران با تکیه بر این آموزهها مسیر عزت و پیشرفت خود را ادامه خواهد داد.
نظر شما