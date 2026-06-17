به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله محمدباقر محمدی لائینی عصر چهارشنبه در آیین نکوداشت پیشکسوتان و فاتحان عملیاتهای دوران دفاع مقدس که در دفتر نمایندگی ولی فقیه در مازندران و همزمان با هفتهٔ امر به معروف و نهی از منکر برگزار شد، با اشاره به جایگاه رفیع این فریضهٔ الهی، اظهار داشت: قیام اباعبدالله الحسین(ع) برای زندهنگه داشتن همین دو اصل بنیادین بود و امروز نیز وظیفهای همگانی است که در مسیر ترویج نیکیها و پاکسازی جامعه از ناهنجاریها گام بردارند.
وی با بیان اینکه استکبار جهانی همواره با صالحان و اصلاحگران حقیقی سر ستیز دارد، تصریح کرد: دشمنان با حذف چهرههای تأثیرگذار نظیر شهید سلیمانی و شخصیتهای برجستهٔ انقلابی، در پی ایجاد جامعهای بیحرکت و مطیع هستند، اما این نقشهٔ شوم با هوشیاری امت اسلامی نقش بر آب شده و چهرهٔ واقعی مدعیان دروغین حقوق بشر بر همگان عیان گردیده است.
امام جمعه ساری در بخش دیگری از سخنان خود با استناد به داستان قرآنی حضرت یوسف(ع)، خاطرنشان کرد: برخی خیال میکنند با کنار زدن افراد مؤمن و شایسته، میتوانند اصلاحات را رقم بزنند، در حالی که پایداری و صلاح جامعه در گرو استحکام ایمان، انسجام ملی، کاهش ناهنجاریهای اجتماعی نظیر اعتیاد و طلاق، و همکاری تنگاتنگ نهادهای اجرایی، قضایی و فرهنگی است و بدون این همراهی، تحقق جامعهای متعالی ممکن نخواهد بود.
عضو مجلس خبرگان رهبری با گلایه از کمرنگ بودن حضور مدیران و کارکنان در نمازهای جماعت برخی سازمانها، تأکید کرد: متأسفانه در تعدادی از دستگاهها، استقبال از این فریضهٔ الهی چندان مطلوب نیست و مؤمنان نباید از ابراز دینداری و نمایش شعائر اسلامی در عرصهٔ عمومی هراسی به دل راه دهند؛ چراکه جریان سکولاریسم در تلاش است تا دین را به حاشیه براند و ما باید با مشارکت پرشور در آیینهای دینی، این توطئه را خنثی کنیم.
آیتالله محمدی لائینی با تأکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر در اهمیت، حتی از نماز و جهاد نیز فراتر میرود، ابراز داشت: اگر در طول عمر خود حتی یک بار به این وظیفهٔ الهی عمل نکرده باشیم، شایسته است در پیشگاه پروردگار شرمسار باشیم؛ چه بسا با بیتفاوتیهایمان، زمینهٔ گسترش زشتیها را فراهم کرده و نیکیها را به حاشیه راندهایم.
وی ضمن تجلیل از زحمات فعالان این حوزه، بر ضرورت آسیبشناسی دقیق عملکردها، استخراج درسآموختهها از رخدادهای تاریخی، و انتقال ارزشهای دفاع مقدس به نسل جوان تأکید کرد و گفت: امروز نظام مقدس جمهوری اسلامی در میان امواج سهمگین توطئهها قرار دارد و یقین داریم که الطاف حضرت ولیعصر(عج) پشتیبان ما بوده و هست، وگرنه در برابر دسیسههای استکباری آمریکا و اسرائیل تاب نمیآوردیم.
نماینده ولی فقیه در مازندران در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت بصیرت و ارتقای تابآوری اجتماعی، افزود: در جنگ شناختی امروز، نیازمند هوشمندی و مقاومت بیش از پیش هستیم و باید با الهام از مکتب حسینی و عبرتآموزی از سرانجام یاران ستمگر، مسیر اصلاح و تعالی جامعه را با قدرت ادامه دهیم.
گفتنی است در خاتمهٔ این همایش، با اهدای لوح تقدیر و جوایزی، از جمعی از پیشکسوتان و رزمندگان عملیاتهای ماه رمضان دوران دفاع مقدس، به پاس ایثارگریها و مجاهدتهای ماندگارشان، قدردانی شد.
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