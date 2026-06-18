تجلیل از ۱۰ رسانه برتر حوزه کشاورزی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با هفته جهاد کشاورزی شامگاه چهارشنبه آیین تجلیل از رسانههای برتر فعال در حوزه کشاورزی برگزار شد.
در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران ارشد این سازمان و اصحاب رسانه آذربایجانشرقی برگزار شد، از ۱۰ تن از مدیران و خبرنگاران خبرگزاریها و پایگاههای خبری استان به پاس تلاشهای ارزشمند در انعکاس اخبار، تبیین دستاوردها و آگاهیبخشی عمومی در بخش کشاورزی، با اهدای لوح سپاس قدردانی به عمل آمد.
در این آیین از محمدباقر ارجمندی، معاون اطلاعات و اخبار صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی؛ وحید زینالی، مدیر خبرگزاری فارس در آذربایجان شرقی؛ محمد عزیزیراد، مدیر خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، در آذربایجان شرقی؛ محمدرضا ایازی، مدیر خبرگزاری آریا در آذربایجان شرقی؛ اسد بابایی، مدیر خبرگزاری مهر در آذربایجان شرقی؛ رباب تیموری، مدیر خبرگزاری ایسنا در آذربایجان شرقی؛ احمد بادیران، سردبیر روزنامه فجر آذربایجان؛ احمد مرادپور، سرپرست خبرگزاری اقتصاد آینده در آذربایجان شرقی؛ سیده سمیه امینی اسکندانی، خبرنگار پایگاه خبری صدای آناک و شهرام صادقزاده، خبرنگار روزنامه عصر آزادی تقدیر شد.
مسئولان حاضر در این نشست، رسانهها را پل ارتباطی مؤثر میان مردم و متولیان بخش کشاورزی دانسته و تأکید کردند که انعکاس دقیق ظرفیتها، چالشها و دستاوردهای این حوزه، نقش بسزایی در توسعه پایدار کشاورزی و جلب مشارکت عمومی ایفا میکند. همچنین در این آیین بر لزوم ادامه همراهی خبرنگاران با دستگاههای اجرایی برای شفافسازی و ارتقای آگاهی جامعه تأکید شد.
گفتنی است، این رویداد در چارچوب برنامههای گرامیداشت هفته جهاد کشاورزی در استان آذربایجان شرقی ترتیب یافته و هدف از آن، ارج نهادن به رسالت خطیر اطلاعرسانی و نقش کلیدی اصحاب رسانه در پیشبرد اهداف بخش کشاورزی عنوان شده است.
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