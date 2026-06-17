به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خرسندی روز چهارشنبه گفت: مراغه با داشتن ۲۸ هزار هکتار باغ و تولید سالانه بیش از ۳۵۰ هزار تُن میوه قطب باغداری آذربایجان شرقی است.
مدیر جهاد کشاورزی مراغه افزود: از کل باغهای شهرستان بیش ۱۲ هزار و ۲۰۰ هکتار قابلیت اجرای سامانههای آبیاری نوین را دارد.
وی اضافه کرد: تاکنون در سه هزار و ۳۲۷ هکتار از باغهای این شهرستان سامانه آبیاری نوین اجرا شده است.
به گفته وی امسال برای اجرای آبیاری قطرهای در هر هکتار ۱۵۷ میلیون تومان و آبیاری بارانی ۱۰۳ میلیون تومان بلاعوض پرداخت خواهد شد.
خرسندی افزود: اجرای سامانههای نوین آبیاری مصرف آب را در هر هکتار سه هزار متر مکعب و مصرف کود را نیز تا ۲۰ درصد کاهش میدهد.
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