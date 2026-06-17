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۲۷ خرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۹

گسترش سامانه‌های نوین آبیاری در باغ های مراغه

گسترش سامانه‌های نوین آبیاری در باغ های مراغه

مراغه- مدیر جهاد کشاورزی مراغه گفت: گسترش سامانه‌های نوین آبیاری در باغ‌های مراغه راهکاری برای مدیریت مصرف بهینه آب و افزایش تولید محصول در این شهرستان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی خرسندی روز چهارشنبه گفت: مراغه با داشتن ۲۸ هزار هکتار باغ و تولید سالانه بیش از ۳۵۰ هزار تُن میوه قطب باغداری آذربایجان شرقی است.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه افزود: از کل باغ‌های شهرستان بیش ۱۲ هزار و ۲۰۰ هکتار قابلیت اجرای سامانه‌های آبیاری نوین را دارد.

وی اضافه کرد: تاکنون در سه هزار و ۳۲۷ هکتار از باغ‌های این شهرستان سامانه آبیاری نوین اجرا شده است.

به گفته وی امسال برای اجرای آبیاری قطره‌ای در هر هکتار ۱۵۷ میلیون تومان و آبیاری بارانی ۱۰۳ میلیون تومان بلاعوض پرداخت خواهد شد.

خرسندی افزود: اجرای سامانه‌های نوین آبیاری مصرف آب را در هر هکتار سه هزار متر مکعب و مصرف کود را نیز تا ۲۰ درصد کاهش می‌دهد.

کد مطلب 6862732

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