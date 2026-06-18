به گزارش خبرگزاری مهر، ایوب رضایی اظهار کرد: آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی در پایه نهم با حضور ۳۷۵۷ داوطلب برگزار می‌شود که از این تعداد ۲۰۷۲ نفر دختر و ۱۶۸۵ نفر پسر هستند.

وی افزود: همچنین در پایه ششم نیز ۳۵۶۳ داوطلب در این رقابت علمی شرکت می‌کنند که شامل ۱۶۷۴ دختر و ۱۸۸۹ پسر است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با اشاره به مجموع شرکت‌کنندگان تصریح کرد: در مجموع ۷۳۲۰ دانش‌آموز در دو پایه ششم و نهم در این آزمون‌ها حضور دارند و برای ورود به مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی ادامه داد: برای برگزاری مطلوب این آزمون‌ها، ۴۲ حوزه امتحانی در سطح استان پیش‌بینی شده است تا فرآیند برگزاری آزمون‌ها به‌صورت منظم و دقیق انجام شود.

رضایی گفت: این آزمون‌ها در هفت شهرستان شامل بویراحمد، کهگیلویه، گچساران، باشت، بهمئی، چرام و دنا برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: آزمون‌های ورودی مدارس سمپاد و نمونه دولتی روز جمعه ۲۹ خرداد رأس ساعت ۸ صبح همزمان با سراسر کشور در استان برگزار می‌شود.