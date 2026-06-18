منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز جمعه تا سه‌شنبه الگوی گرم تابستانی در استان تقویت شده و دمای هوا بین سه تا پنج درجه سانتی‌گراد افزایش خواهد یافت.

به گفته وی، همچنین تا روز جمعه نفوذ توده گرد و خاک باعث کاهش میدان دید و کیفیت هوا در بخش‌هایی از استان می‌شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: با توجه به تشدید شرایط گرد و خاک در مناطق شرق و شمال اردستان، انارک و مرز سمنان، دستگاه‌های اجرایی شامل شهرداری‌ها، محیط زیست، مرکز بهداشت، هواشناسی، منابع طبیعی، ورزش و جوانان موظف به اجرای دقیق شیوه‌نامه اضطرار گرد و خاک شده‌اند. شیشه فروش افزود: توصیه می‌شود شهروندان به‌ویژه بیماران، از ماسک استفاده کرده و از ورزش و فعالیت در فضای باز خودداری کنند.

وی افزود: با توجه به استقرار الگوی گرم تابستانی تا پایان تابستان، شرکت‌های توزیع برق و برق منطقه‌ای استان موظف شدند با اجرای دقیق برنامه مدیریت مصرف، ممیزی انرژی، تعویض چراغ‌های معابر با LED، ساماندهی مولدهای اضطراری و نصب کنتورهای هوشمند، از هرگونه قطع برق بدون برنامه برای مشترکین پرهیز کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان بر همکاری همه مشترکین برق از جمله مراکز تجاری، پاساژها، صنوف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای تأکید کرد و گفت: سیستم‌های روشنایی باید در ساعات روز و پیک مصرف خاموش شود، دمای کولرها روی ۲۴ درجه تنظیم گردد و سایه‌بان روی کولرها نصب شود.

شیشه‌فروش همچنین اضافه کرد: مسئولان انرژی ادارات و دستگاه‌های اجرایی موظف هستند دمای محیط را روی ۲۷ درجه تنظیم کنند، مصرف برق را نسبت به سال قبل ۳۰ درصد کاهش دهند و در پایان ساعات اداری و روزهای تعطیل سیستم‌های سرمایشی و روشنایی را خاموش نمایند. ژنراتورهای اضطراری نیز باید در ساعات پیک آماده به کار باشند.

وی از شهروندان خواست در پویش‌های صرفه‌جویی مشارکت کنند و از مصارف غیرضروری آب به‌ویژه شستشوی حیاط، خودرو و معابر با آب شرب خودداری نمایند. شماره‌های اضطراری ۱۲۱ (برق) و ۱۲۲ (آب) به صورت ۲۴ ساعته فعال هستند.

شیشه‌فروش همچنین به اقدامات مقابله با گرد و غبار اشاره کرد و گفت: روز گذشته با همکاری منابع طبیعی، شرکت شهرک‌های صنعتی و برخی صنایع، نهال‌کاری در ۵۴۰ هکتار از کانون‌های بحرانی شرق اصفهان انجام شد. همچنین مقرر شده یکهزار و ۲۵۰ هکتار نیز بیابان‌زدایی شود.

به گفته وی، در این جلسه همچنین برنامه‌ریزی شد تا با محوریت اداره کل منابع طبیعی و مشارکت دستگاه‌های مرتبط، طرح‌های بیابان‌زدایی، کاشت نهال، احداث بادشکن و مدیریت روان‌آب در مجموع ۱۱۶ هزار هکتار اراضی کشاورزی، ۵۷۵ کیلومتر راه، ۲۴ هزار هکتار اطراف معادن و مناطق تحت حفاظت محیط زیست اجرا شود.

مدیرکل مدیریت بحران استان بر پیگیری جدی از وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست برای تأمین آب، احیای تالاب گاوخونی و زاینده‌رود و تخصیص حقابه‌های قانونی به منظور کنترل کانون‌های گرد و غبار تأکید کرد.