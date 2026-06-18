به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیرهای رفت و برگشت به‌صورت روان و بدون مشکل ترافیکی در جریان است.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، محور فیروزکوه در محدوده ارتفاعات دارای مه‌گرفتگی است، اما سایر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و تردد در آن‌ها در شرایط عادی انجام می‌شود.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها و شرایط جوی مسیرهای مورد نظر مطلع شوند.