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۲۸ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۰۹

تردد روان در محورهای شمالی؛ مه‌گرفتگی فقط در ارتفاعات فیروزکوه

تردد روان در محورهای شمالی؛ مه‌گرفتگی فقط در ارتفاعات فیروزکوه

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اعلام روان بودن تردد در تمامی محورهای اصلی شمال کشور، از مه‌گرفتگی در ارتفاعات محور فیروزکوه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اظهار کرد: در حال حاضر تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در مسیرهای رفت و برگشت به‌صورت روان و بدون مشکل ترافیکی در جریان است.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی، محور فیروزکوه در محدوده ارتفاعات دارای مه‌گرفتگی است، اما سایر محورهای شمالی کشور فاقد هرگونه مداخلات جوی بوده و تردد در آن‌ها در شرایط عادی انجام می‌شود.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، پیش از سفر از آخرین وضعیت جاده‌ها و شرایط جوی مسیرهای مورد نظر مطلع شوند.

کد مطلب 6863876

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