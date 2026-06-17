به گزارش خبرگزاری مهر، محدودیت‌های ترافیکی در محورهای استان مازندران از ظهر چهارشنبه ۲۷ خرداد تا شنبه ۳۰ خردادماه اجرا می‌شود و شامل ممنوعیت‌ها و انسدادهای مقطعی در مسیرهای پرتردد است.

بر اساس اعلام پلیس راه، تردد موتورسیکلت در محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و تهران - سمنان - مشهد از ظهر امروز تا بامداد شنبه ممنوع اعلام شده و تنها موتورسیکلت‌های امدادی و انتظامی برای ماموریت‌های ضروری از این قانون مستثنی هستند.

در محور چالوس، تردد تریلر، کامیون و کامیونت همچنان ممنوع است. همچنین در روز جمعه ۲۹ خرداد، محدودیت یکطرفه از ساعت ۱۴ در آزادراه تهران - شمال به سمت چالوس اعمال می‌شود و از ساعت ۱۵ مسیر پل زنگوله به سمت چالوس به طور کامل بسته خواهد شد. از ساعت ۱۶ مسیر مرزن آباد به تهران یکطرفه می‌شود و این طرح تا ساعت ۲۴ ادامه دارد، اما در صورت کاهش ترافیک، زودتر از زمان مقرر لغو می‌شود.

تردد ساکنان محلی در جاده قدیم تا پل زنگوله آزاد است، اما خودروهایی که قصد ورود به چالوس دارند از میدان امیرکبیر اجازه تردد ندارند.

در محور هراز نیز تردد تریلرها کاملاً ممنوع است و کامیون‌ها و کامیونت‌ها به جز حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی، امروز از ساعت ۱۲ تا ۲۴ و روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت ۸ تا ۲۴ ممنوعیت تردد دارند. در صورت سنگین شدن ترافیک، محدودیت یکطرفه در روزهای جمعه و شنبه در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان اعمال خواهد شد.

در محور فشم نیز روز جمعه از ساعت ۱۷ تا ۲۰، مسیر از پل حاجی‌آباد به سمت خروجی فشم یکطرفه می‌شود.

پلیس راه از رانندگان خواسته است با رعایت قوانین و همکاری با ماموران، از سفرهای غیرضروری در ساعات اوج ترافیک پرهیز کنند و پیش از حرکت، از وضعیت جاده‌ها مطلع شوند.