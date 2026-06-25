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۴ تیر ۱۴۰۵، ۹:۴۲

تردد روان در اغلب محورهای شمالی کشور

تردد روان در اغلب محورهای شمالی کشور

جانشین پلیس راه راهور فراجا از روان بودن تردد در بیشتر محورهای شمالی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پلیس راهور، سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی جاده‌های کشور را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر تردد در اکثر محورهای شمالی کشور روان بوده و هیچ گره ترافیکی قابل توجهی در این مسیرها مشاهده نمی‌شود.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از مراکز کنترل ترافیک، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران ـ بومهن، آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال و همچنین آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر رفت و برگشت به صورت روان و بدون مشکل در جریان است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با اشاره به شرایط جوی محورهای شمالی اظهار کرد: در حال حاضر محورهای چالوس و فیروزکوه در محدوده ارتفاعات دارای مه‌گرفتگی هستند، اما سایر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخله جوی بوده و شرایط تردد در آن‌ها عادی گزارش شده است.

محبی همچنین از بارش باران و مه‌گرفتگی در برخی محورهای استان‌های اردبیل و مازندران خبر داد و از رانندگان خواست ضمن رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب با خودروهای دیگر را حفظ کرده و با توجه کامل به جلو رانندگی کنند.

وی تأکید کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مورد نظر خود را از طریق سامانه‌ها و مبادی رسمی پلیس راهور دریافت کنند تا سفری ایمن و بدون مخاطره داشته باشند.

کد مطلب 6870272

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