به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نوچه ناسار صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران در فرمانداری دامغان از برنامه ریزی دقیق رصد کالاهای اساسی موجود در شهرستان خبر داد.

وی با بیان اینکه ذخیره سازی کالاهای اساسی به خوبی در دامغان صورت گرفته است، افزود: مشکلی در تامین و توزیع اقلام اساسی وجود ندارد

فرماندار دامغان با اشاره به تشدید نظارت بر بازار عرضه اقلام اساسی مورد نیاز مردم بیان کرد: گشت های ویژه برنامه ریزی لازم صورت گرفته است.

نوچه ناسار با اشاره به تامین نیازهای مورد نظر ماه محرم مردم و هیئت های عزاداری بیان کرد: آرد مورد نیاز ایام محرم خوشبختانه تامین و به زودی توزیع می شود.

وی افزود: با مساعدت تنظیم بازار استان سمنان ۳۰ تن آرد ویژه تخصیص داده شده است