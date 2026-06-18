به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین رحیمی صبح پنجشنبه در جمع فعالان اقتصادی و مسئولان استان اصفهان، با تشریح راهبردهای این پلیس برای حمایت از اقتصاد مقاومتی، اظهار داشت: موتور محرک رشد و تعالی کشور، تولید و کارآفرینی است و پلیس امنیت اقتصادی با تمام توان در کنار فعالان این عرصه ایستاده تا چتر امنیت را بر سر سرمایه‌گذاران بگستراند.

تامین امنیت، پیش‌شرط رونق اقتصادی

سردار رحیمی با بیان اینکه تأمین نظم و امنیت از مرزها تا قلب شهرها بر عهده مجموعه انتظامی است، تصریح کرد: همان‌طور که امنیت عمومی جامعه خط قرمز ماست، استقرار نظم در فضای اقتصادی نیز از مأموریت‌های حیاتی پلیس امنیت اقتصادی است. ما معتقدیم امنیت پایدار تنها با تعامل نزدیک با مردم و فعالان اقتصادی و لمس دغدغه‌های آنان محقق می‌شود.

وی با تأکید بر رویکرد «مردم‌محوری» در عملیات‌های اقتصادی، افزود: بخش‌های مختلف شامل صنعت، تجارت، دانشگاه و خدمات بدون امنیت به رشد و شکوفایی نخواهند رسید. هرچه امنیت تقویت شود، زمینه برای رونق کسب‌وکارهای سالم فراهم‌تر خواهد شد.

گزارش عملکرد؛ ضربه ۲۹ همتی به قاچاقچیان

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه با ارائه آماری از اقدامات این پلیس در مقابله با قاچاق کالا گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، عزم جدی پلیس در مقابله با شبکه‌های سازمان‌یافته، منجر به شناسایی و رسیدگی به هزاران پرونده قاچاق شده است. در همین راستا، بیش از ۱۲۸۴ خودروی حامل کالای قاچاق توقیف شده است.

سردار رحیمی به کشفیات کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم اشاره کرد و گفت: بیش از ۵۱ هزار تن کالای اساسی شامل برنج، روغن، قند و شکر که توسط سودجویان احتکار یا قاچاق شده بود، کشف و به چرخه توزیع بازگشت. همچنین، کشف بیش از ۸ میلیون قلم دارو، لوازم آرایشی و بهداشتی، لوازم خانگی و تجهیزات الکترونیکی و بیش از ۸۷ میلیون لیتر روغن موتور و روغن‌های صنعتی، بخش دیگری از دستاوردهای عملیاتی پلیس بوده است.

وی ارزش ریالی کالاهای قاچاق مکشوفه در این بازه زمانی را بیش از ۲۹ همت برآورد کرد و آن را نشان‌دهنده اراده پولادین پلیس برای حفاظت از اقتصاد ملی دانست.

اقتصاد؛ جبهه اصلی جنگ ترکیبی

سردار رحیمی با اشاره به فشارهای دشمن علیه ملت ایران، تأکید کرد: امروز اقتصاد به یکی از اصلی‌ترین میادین تقابل دشمن با جمهوری اسلامی بدل شده است. کسانی که با احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی و قاچاق به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند، آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر اهداف دشمن حرکت کرده و به معیشت مردم آسیب می‌زنند؛ پلیس با این افراد هیچ مماشاتی نخواهد داشت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا با قدردانی از عملکرد استان اصفهان، این استان را یکی از پیشگامان و موفق‌ترین مناطق کشور در زمینه مبارزه با قاچاق، احتکار و جرایم اقتصادی دانست و اعلام کرد: جایگاه اصفهان در شاخص‌های کشف و مقابله با مفاسد اقتصادی، همواره در زمره استان‌های برتر و موفق کشور قرار دارد.