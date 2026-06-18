دولت با جدیت اتمام ساخت مرکز رادیوتراپی ایلام را دنبال می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر قائم پناه صبح پنجشنبه در جریان بازدید از روند احداث مرکز رادیوتراپی بیمارستان ۳۶۰ تختخوابی رازی ایلام اظهار داشت: دولت با جدیت تمام، توسعه زیرساخت‌های سلامت را در مناطق کمتر برخوردار دنبال می‌کند و اجرای این پروژه، یکی از طرح‌های راهبردی و حیاتی حوزه درمان در استان ایلام محسوب می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای این پروژه افزود: با تکمیل و راه‌اندازی این مرکز، دسترسی بیماران به خدمات پیشرفته تشخیص و درمان سرطان در غرب کشور تسهیل شده و بخش قابل توجهی از مراجعات درمانی بیماران ایلامی به سایر استان‌ها کاهش خواهد یافت که این امر گامی مؤثر در تحقق عدالت در سلامت است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از تجهیزات نوین درمانی تصریح کرد که توسعه مراکز تخصصی و فوق‌تخصصی، از اولویت‌های اصلی دولت در راستای تحقق عدالت در سلامت و ارتقای کیفیت خدمات درمانی برای همه اقشار جامعه به ویژه در مناطق محروم و مرزی است.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این بازدید، مرکز رادیوتراپی بیمارستان رازی ایلام در زمینی به وسعت ۶ هزار و ۴۷۷ مترمربع و در سه طبقه احداث می‌شود و این پروژه که عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۴ آغاز شده است، بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده در سال ۱۴۰۷ به بهره‌برداری خواهد رسید.

کارفرمای این طرح، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایلام است و عملیات اجرایی آن در حال انجام است و اعتبار قرارداد این پروژه بیش از ۲۶۳ میلیارد تومان برآورد شده است.

قائم‌پناه در پایان خاطرنشان کرد: دولت مصمم است با تخصیص اعتبارات لازم و رفع موانع پیش‌رو، زمینه بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این پروژه را فراهم کند تا مردم استان ایلام بتوانند از خدمات درمانی پیشرفته و با کیفیت در داخل استان بهره‌مند شوند.