طالبی: کرمان به شهر رویدادهای ملی و بین المللی تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، صبح پنجشنبه در دیدار با سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی ایران، ضمن اشاره به میزبانی کرمان در مسابقات بین‌المللی جام جهان‌پهلوان تختی، اظهار داشت: با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و تقویت برند استان، کرمان را به عنوان «شهر رویدادها» معرفی کرده‌ایم.

وی افزود: تمام تلاش ما معطوف به عرضه شایستگی‌های کرمان در سطوح ملی و بین‌المللی است.

وی ادامه داد: هم‌ اکنون کرمان جایگاه نخست جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور را دارا است و در حوزه گردشگری نیز برنامه‌ریزی برای قرارگیری در رده استان‌های برتر کشور در دستور کار قرار دارد.

تمجید از میزبانی شایسته کرمان

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی، ضمن قدردانی از مدیریت ارشد استان کرمان برای میزبانی این رویداد، گفت: اقدام کرمان در میزبانی مسابقات جام تختی و رقابت‌های انتخابی تیم ملی، منحصر به‌ فرد و شایسته تقدیر است.

وی همچنین استانداردهای سالن برگزاری و اقدامات فرهنگی جانبی را گامی ارزشمند برای ورزش کشور توصیف کرد.

حسن رنگرز، با اشاره به کسب مدال نقره و برنز توسط ورزشکاران کرمانی، این موفقیت را نتیجه برنامه‌ریزی‌های بلندمدت دانست و تأکید کرد: آثار مثبت این رویداد فراتر از حوزه ورزش است و نگاه‌ها را به ظرفیت‌های استان تغییر می‌دهد.

بازخورد مثبت چهره‌های ورزشی

هادی عامل، گزارشگر برجسته کشتی نیز مسابقات امسال در کرمان را یکی از بهترین دوره‌هایی دانست که در طول فعالیت حرفه‌ای خود شاهد بوده است.

وی «همدلی مسئولان و مردم استان» را عامل اصلی کیفیت بالای این مسابقات برشمرد.

گفتنی است، در این رویداد که با حضور تیم‌های ملی عراق، قطر و افغانستان برگزار می‌شود، رقابت‌های کشتی فرنگی در روزهای ۲۵ و ۲۶ خرداد و کشتی آزاد در روزهای ۲۸ و ۲۹ خرداد به میزبانی کرمان در حال پیگیری است.