به گزارش خبرنگار مهر، در پایان روز دوم مسابقات بین المللی کشتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی، تیم ایران قهرمان شد.

این مسابقات که از روز دوشنبه ۲۵ خرداد با حضور کشتی‌گیران داخلی از سراسر کشور و کشتی‌گیران خارجی برگزار شده یود در دو روز و دو نوبت صبح و عصر به کار خود پایان داد.

در پایان براساس نتایج تیمی ایران قهرمان این دوره از مسابفات شد، قطر به رتبه دوم رسید و عراق بر سکوی سوم این رقابت‌ها قرار گرفت.

روز دوم مسابقات درحالی پیگیری شد که مهمترین دیدار این روز مبارزه امین میرزازاده و فردین هدایتی گشتی‌گیران سنگین وزن ۱۳۰ کیلوگرم در انتخابی تیم ملی بودند.

مبارزه‌ای که در رقابت اول میرزازاده با شکست ۵ بر یک دوبنده تیم ملی را به فردین هدایتی باخت.

میرزا زاده، پس از شکست به‌دلیل اعتراضاتی که به داوری داشت در مسابفه دوم حاضر نشد و هدایتی موفق شد با شکست میرزازاده، به مسابقات قزاقستان راه یابد و ملی‌پوش خوزستانی نماینده سنگین وزن تیم ملی کشتی فرنگی در مسابقات جهانی شود.

نتایج روز دوم مسابقات به شرح زیر است:

در اوزان ۵۵ تا ۱۳۰ کیلوگرم، حسین بیژنی، مهدی محسن‌نژاد، محمدمهدی غلامپور، میثم دلخانی، امید بهمنی، امین کاویانی‌نژاد، ابوالفضل مهمدی، یاسین یزدی، محمدهادی صیدی و محمد کاظمی موفق شدند عنوان قهرمانی مختلف را از آن خود کنند و بر سکوی نخست بایستند.

در این دوره از رقابت‌ها، کشتی‌گیرانی از ایران، قطر و عراق روی تشک رفتند و طی دو روز رقابت فشرده، مدعیان هر وزن برای کسب عنوان قهرمانی به مصاف یکدیگر رفتند.

حالا با پایان یافتن رقابت‌های کشتی فرنگی از روز پنجشنبه به مدت ۲ روز بخش آزاد چهل‌ و ششمین دوره جام جهان‌ پهلوان تختی شروع خواهد شد.