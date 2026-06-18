عبدالهی: مجلس عزای حسین(ع) فرصتی برای هدایت نسل جوان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عبدالهی ظهر پنج‌شنبه در همایش مسئولین هیئت های مذهبی شهرستان بیرجند اظهار کرد: پیر غلامان احیا کنندگان امر دین خدا در مراسم عزاداری ابا عبدالله الحسین(ع) هستند.

وی تصریح کرد: چراغ روضه ابا عبدالله را با هدف دستگیری از جوانان و نوجوانان برپا کنید و در این فرصت بهترین برنامه را برای آنها اجرا کنیم.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی تاکید کرد: شما باید دست جوانان را بگیرید تا در دام دشمن گرفتار نشوند و کاری کنیم که بچه های ما در روضه های امام حسین(ع) بمانند.

عبدالهی با تاکید خون داده این که خاک ندهیم، افزود: عده ای رزق و روزی مردم را احتکار می کنند و ما مبارزه خود را در این زمینه انجام می دهیم و در این راستا هشت تن آرد در دو انبار کشف شده است.

به گفته وی، اشک ریختن بر حسین(ع) از جیب مردم هیچ سودی برای ما نخواهد داشت و باید هیئت‌های خود را جریان ساز کنیم تا حججی ها از هیئت های ما بجوشند.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: کسانی که این روزها با هر شکل و ظاهری در مجالس عزای حسین(ع) حضور پیدا می کنند، شاید دعوت شده امام حسین (ع) باشند.