۱۸ خودرو و موتورسیکلت مسروقه در اصفهان کشف شد

سرهنگ احمد نیکبخت در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پاسخگویی به مطالبات مردمی، ارتقای امنیت عمومی و برخورد قاطع با سارقان، طرح‌های هدفمند پیشگیری انتظامی و امنیت محله‌محور با بهره‌گیری از توان عملیاتی یگان‌های انتظامی در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: مأموران پلیس در نتیجه اجرای این طرح‌ها موفق شدند ۴۶ فقره انواع سرقت را کشف کنند که از این تعداد، ۱۴ دستگاه خودرو و ۴ دستگاه موتورسیکلت مسروقه، ۷ فقره سرقت اماکن، ۴ فقره سرقت معابر و سایر سرقت‌ها کشف و اموال مسروقه به چرخه بازگشت به صاحبان خود قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به دستگیری ۳۹ سارق در این عملیات‌ها تصریح کرد: در میان متهمان دستگیرشده، ۳ نفر سارق خودرو و موتورسیکلت، ۱۱ نفر سارق اماکن، ۵ نفر سارق معابر شهری و تعدادی دیگر از مرتکبان سایر سرقت‌ها شناسایی و دستگیر شدند.

وی خاطرنشان کرد: کشف سریع سرقت‌ها و شناسایی متهمان حاصل اشراف اطلاعاتی پلیس، حضور میدانی مأموران و همکاری مؤثر شهروندان با مجموعه انتظامی است.

سرهنگ نیکبخت با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متهمان به مرجع قضایی گفت: برخورد با سارقان و مخلان نظم و امنیت عمومی به صورت مستمر در دستور کار پلیس قرار دارد و اجرای طرح‌های امنیت محله‌محور با هدف افزایش آرامش و احساس امنیت شهروندان ادامه خواهد داشت.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان در پایان از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات پیشگیرانه، هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ گزارش کنند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد رسیدگی قرار گیرد.