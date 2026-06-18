حمله گسترده پهپادی اوکراین به روسیه/ پالایشگاه مسکو هدف قرار گرفت+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک،‌ منابع محلی از حملات گسترده اوکراین به مسکو پایتخت روسیه طی شب گذشته و وقوع انفجارهای مهیب در این شهر خبر دادند.

شهردار مسکو اعلا کرد که این شهر بامداد امروز با موج عظیم حملات پهپادی اوکراین مواجه شده و پدافند هوایی دست‌کم ۵۲ پهپاد را سرنگون کرده است.

در یکی از این حملات پالایشگاه نفت منطقه کاپوتینا در مسکو که دو روز گذشته هم هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفته بود، هدف قرار گرفت.



یوری اسلیوسار، فرماندار منطقه روستوف روسیه هم گفت، در نتیجه حمله پهپادی اوکراین به این منطقه، یک نفر جان باخته و دو نفر دیگر زخمی شدند و یک لوکوموتیو دیزلی نیز آسیب دیده است.

وزارت دفاع روسیه نیز اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور 555 فروند پهپاد اوکراینی را طی شب گذشته بر فراز مناطق مختلف روسیه از جمله آستراخان، بلگورود، بریانسک، ولگوگراد و ورونژ رهگیری و منهدم کردند.



