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۳۰ خرداد ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

انهدام ۷۴۰ پهپاد اوکراینی طی یک روز

انهدام ۷۴۰ پهپاد اوکراینی طی یک روز

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: سامانه‌های پدافند هوایی روسیه طی شبانه روز گذشته ۷۴۰ فروند پهپاد اوکراینی، ۲ موشک هیمارس و ۱۳ بمب هوایی هدایت‌شونده را منهدم کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه اعلام کرد: سامانه‌های پدافند هوایی روسیه طی شبانه روز گذشته ۷۴۰ فروند پهپاد اوکراینی، ۲ موشک هیمارس و ۱۳ بمب هوایی هدایت‌شونده را رهگیری و منهدم کردند.

بر اساس اعلام این رسانه، در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه شده است: تأسیسات سوخت و انرژی و زیرساخت‌های حمل و نقل مورد استفاده نیروهای مسلح اوکراین نیز هدف قرار گرفته است.

باوجود مذاکرات متعدد و برگزاری آتش بس های موقت، جنگ اوکراین و روسیه همچنان ادامه دارد.

شکست مذاکرات صلح اوکراین و تداوم جنگ یک شکست بزرگ برای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود.

وی وعده داده بود که در روزهای اول ریاست جمهوری خود، به جنگ پایان خواهد داد.

کد مطلب 6866105

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