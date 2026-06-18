عملکرد مالی بنیاد رودکی در سال ۱۴۰۴ ارزیابی شد؛ طرح چند دیدگاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، جلسه مجمع عمومی عادی سالانه هیئت امنای بنیاد فرهنگی هنری رودکی روز چهارشنبه ۲۷ خرداد ۱۴۰۵ با حضور اعضای هیئت امنا، هیئت مدیره و مدیرعامل بنیاد در محل این مجموعه برگزار شد.

در این نشست حسین انتظامی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر هیئت امنا، لادن حیدری و علی غیاثی ندوشن اعضای هیئت امنا، قاسم خورشیدی رئیس هیئت مدیره، سیدحسین سیدزاده و احمدحسین فتایی اعضای هیئت مدیره، محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی و علی محمدی مدیر دفتر مجامع و مؤسسات معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند.

در این جلسه، گزارش سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و نیز بازرس قانونی از صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴، گزارش عملکرد بودجه‌ای سال ۱۴۰۴ و همچنین سند برنامه و بودجه سال ۱۴۰۵ بنیاد رودکی مورد بررسی قرار گرفت و به تصویب اعضا رسید.

بر اساس گزارش ارائه‌شده از سوی حسابرس مستقل و بازرس قانونی، عملکرد مالی بنیاد رودکی در سال ۱۴۰۴ مطابق با استانداردهای حسابرسی، مطلوب ارزیابی شد.

محمد اله‌یاری فومنی، مدیرعامل بنیاد رودکی، با ارائه گزارشی فعالیت‌های فرهنگی و هنری بنیاد در سال ۱۴۰۴ و همچنین اقدامات انجام‌شده در حوزه نوسازی، به‌سازی و ارتقای زیرساخت‌های مجموعه‌های تحت مدیریت بنیاد طی سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را تشریح و چشم‌انداز برنامه‌ها و رویکردهای پیش‌روی بنیاد را برای اعضا تبیین کرد.

در ادامه، اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را در راستای مأموریت‌ها و سیاست‌های کلان بنیاد مطرح کردند. حفظ شأن و جایگاه هنرمندان، تقویت سرمایه اجتماعی، ارتقای کیفیت برنامه‌های فرهنگی و هنری برای مخاطبان، صیانت و بیمه اموال و دارایی‌های هنری بنیاد و فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی بیشتر عموم مردم از این سرمایه‌های فرهنگی از جمله محورهای مورد تأکید اعضا در این نشست بود.

در پایان، اعضای هیئت امنا و هیئت مدیره ضمن قدردانی از اقدامات و فعالیت‌های صورت‌گرفته در بنیاد رودکی، از تلاش‌های مدیرعامل و مجموعه همکاران بنیاد در پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف این مجموعه فرهنگی و هنری قدردانی کردند.