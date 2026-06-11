به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی هنری رودکی، کنسرت «از دیار نغمه‌خوانی» با اجرای آثار زنده یاد علی تحویدی توسط ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان، خوانندگی علیرضا فریدون‌پور و تک نوازی ویولن بابک شهرکی شامگاه ۲۰ خرداد با حضور پرتعداد مخاطبان در تالار وحدت برگزار شد.

علی تجویدی از برجسته‌ترین آهنگسازان و نوازندگان موسیقی ایرانی به شمار می‌رود که آثار او در حافظه موسیقایی چند نسل از مخاطبان موسیقی ایران ماندگار شده است. کنسرت «از دیار نغمه‌خوانی» نیز با هدف پاسداشت میراث هنری این هنرمند فقید و بازخوانی بخشی از آثار شاخص او برگزار شد.

در ابتدای این کنسرت نوازندگان ارکستر موسیقی ملی ایران به همراه همایون رحیمیان، رهبر ارکستر و علیرضا فریدون‌پور، خواننده برنامه، در میان استقبال مخاطبان روی صحنه تالار وحدت حاضر شدند تا اجرای «از دیار نغمه‌خوانی» با بازخوانی آثار ماندگار علی تجویدی آغاز شود.

«رفتم»، «کودکی»، «سنگ خارا»، «حق ناشناس»، «دل رسوا»، «چرخ گردون»، «یک نگاه کرد و گذشت»، «سرو دلجوی»، «امید جانم» و «بهار من» با اشعاری از نواب صفا، رحیم معینی کرمانشاهی، بیژن ترقی، درگاهی خراسانی و منیره طاها از جمله آثار مرحوم علی تجویدی بودند که در این کنسرت اجرا شدند.

میلاد کیایی، هادی منتظری، سوسن اصلانی، مجتبی عسگری، حسین علیشاپور، هوشنگ فراهانی، مهیار شادروان، رضا خرم، محمدرضا امیرقاسمی، محمدعلی مرآتی، جهانشاه برومند، محمد سلمانی، میرعلیرضا میرعلینقی و همچنین محمد اله‌یاری فومنی مدیرعامل بنیاد رودکی، حمیدرضا نوربخش مدیرعامل خانه موسیقی، امیرعباس ستایشگر معاون آفرینش‌های هنری بنیاد رودکی از جمله هنرمندانی بودند که به عنوان مهمان ویژه به تماشای این اجرا نشستند.

مازیار ظهیرالدینی، فرزاد صیدی، احسان شامی، عرفان شریف‌زاده، هومان جلالت، علیرضا خلج‌اسماعیلی، هلیا محمدولی بارفروش، سینا صالحی، رمیصا نفیسی، فرید ذاکری، سجاد صالح‌آبادی، آناهیتا عظیمی، سارا قاسمی، کوروش علی‌محمدی، کیانا کاوه، زهرا کریمی، فاطمه بالدر، فرناز دارویی و پارسا معینی نوازندگان ویولن یک، مونیکا لران، مهوش عسگری، پیمان شامی، عرفان وکیلی، سارا بیرامزادگان، موژان میرزایی، علیرضا گلستانه، نگین سمایی، ملیکا زاده‌محمدی، بهنام آقاجانیان، سینا افتخارینیا، فرناز زندیه و عرفان جاویدنیا نوازندگان ویلون دو این کنسرت را تشکیل می دادند.

هومن اتابکی، پژمان اختیاری، آتنا زنگنه، همایون هاشم‌زاده، زهرا عبداله‌زاده، پیمان ابوالحسنی، امیرحسین طائی، مسعود پوربخت، جاوید پناهی، اشکان نظر، آریان زمانی، فرگل ساکت و روشا گواهی نوازندگان ویولا، مجید اسماعیلی، ماکان خویی‌نژاد، علی آقاجانی، غزاله پورشیرازی، زهرا کتابی، کیانمهر کشاورز، روژان فلاح بردبار، هلیا پورکریمی، امین چراغیان و هستی علیزاده نوازندگان ویولنسل، مهدی کلانتری، سروش کاکاوند، هادی اسماعیلی و آوا پویاکاشانی نوازندگان کنترباس، شهرام رکوعی و روشنک نوشی نوازندگان فلوت، نازنین احمدزاده و آرین قیطاسی نوازندگان ابوا، مینلی دانلیان، محمد ملکلی و گلرخ رجایی نوازندگان کلارینت، فرشاد محمدی و امیر ملکی‌زاده نوازندگان فاگوت، ماهان ببری نوازنده پرکاشن، عرفان فرشی‌زاده نوازنده تیمپانی و پدرام شهرکی نوازنده پیانو هم بخش دیگری از نوازندگان این کنسرت بودند.

مریم مال نوازنده تمبک، پوریا شیوا فرد نوازنده نی، مهران خانزاده نوازنده عود، کیارش داودی نوازنده سنتور، ماهور فرشباف و رضا ابراهیمی نوازندگان تار هنرمندان بخش نوازندگی سازهای ایرانی کنسرت ارکستر موسیقی بودند.

کنسرت «از دیار نغمه‌خوانی» در ادامه برنامه‌های ارکستر موسیقی ملی ایران و در راستای معرفی و بازآفرینی آثار ماندگار موسیقی ایرانی و ارج نهادن به یاد و خاطره استادان موسیقی کشور در تالار وحدت برگزار شد.