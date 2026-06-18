به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده و براساس ضوابط و دستورالعمل‌های حاکم بر بازار خودرو، قیمت جدید برخی محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو آماده ابلاغ شده است. بررسی داده‌های قیمتی نشان می‌دهد دامنه تغییرات در محصولات مختلف متفاوت بوده و خودروهای اقتصادی و پرتیراژ کمترین میزان افزایش را تجربه کرده‌اند.

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براین اساس، اطلاعات به دست امده نشان میدهد میانگین رشد قیمت خودروهای اقتصادی ایران خودرو حدود 25 درصد و میانگین رشد قیمت محصولات میان رده این شرکت حدود 35 درصد خواهد بود.

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این بازنگری پس از گذشت مدت قابل توجهی از آخرین اصلاح قیمت‌ها و با استناد به تغییرات هزینه‌های تولید، از جمله مواد اولیه، قطعات، دستمزد، حمل‌ونقل، انرژی و سایر نهاده‌های موثر در بهای تمام‌شده محصولات صورت میگیرد. طی این مدت، هزینه‌های تولید در بخش‌های مختلف زنجیره تامین با رشد قابل توجهی مواجه بوده، اما قیمت فروش بسیاری از محصولات متناسب با این تغییرات به‌روزرسانی نشده بود.

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بروزرسانی قیمت در محصولات مختلف ایران‌خودرو در بازه‌ای محدود و پلکانی قرار دارد؛ به‌گونه‌ای که در خودروهای اقتصادی و میان‌رده این تغییرات کمتر بوده و بخش عمده افزایش‌ها به خودروهای اتوماتیک و محصولات جدیدتر اختصاص دارد. همین الگو باعث شده است خودروهای پرتیراژ بازار با رشد قیمتی پایین‌تری نسبت به برخی مدل‌های جدید یا مجهزتر مواجه شوند.

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همچنین میانگین تغییر قیمت در محصولات ایران‌خودرو در مقایسه با نرخ تورم عمومی، در سطحی پایین‌تر قرار دارد و در بسیاری از مدل‌های اقتصادی فاصله قابل توجهی با تورم سالانه دارد.

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از سوی دیگر، اصلاح قیمت‌ها با هدف کاهش بخشی از فاصله ایجادشده میان قیمت‌های فروش کارخانه و هزینه‌های واقعی تولید انجام شده است؛ فاصله‌ای که طی ماه‌های گذشته با افزایش هزینه نهاده‌های تولید در زنجیره تامین خودرو بیشتر شده بود.

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در همین حال، فعالان صنعت خودرو معتقدند تداوم تولید پایدار، حفظ جریان تامین قطعات، اجرای برنامه‌های افزایش ظرفیت تولید و پیشبرد پروژه‌های ارتقای کیفیت نیازمند تامین منابع مالی متناسب با شرایط اقتصادی و واقعیت‌های تولید است. در این چارچوب، به‌روزرسانی قیمت‌ها می‌تواند به تقویت نقدینگی در زنجیره تولید و تسریع اجرای برنامه‌های توسعه‌ای کمک کند.