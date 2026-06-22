ه گزارش خبرنگار مهر، رامین الماسی از بازدید میدانی اعضای شورای نظارتی استان از پروژههای نهضت ملی مسکن شهر کرمانشاه خبر داد و اظهار کرد: این بازدید با هدف بررسی روند اجرای پروژهها، ارزیابی عملکرد و ارائه گزارشهای مستمر به شورای نظارتی استان انجام شد.
وی با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر پروژههای عمرانی افزود: ارائه گزارشهای منظم از روند اجرای طرحها، نقش مهمی در شفافسازی فرآیندها، ارتقای سلامت نظام اجرایی و تسریع در پیشرفت پروژههای عمرانی دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان این بازدید، پروژههای ۵۸۸ واحدی شهید نوروزی، ۵۴۰۰ واحدی شهید طهماسبی و یکهزار و ۸۷۸ واحدی شهید علیخانی مورد ارزیابی قرار گرفت و آخرین وضعیت اجرایی این طرحها از نزدیک بررسی شد.
الماسی با تأکید بر نقش تعامل میان دستگاههای نظارتی و اجرایی، خاطرنشان کرد: نظارت مستمر و بررسی میدانی پروژهها میتواند ضمن شناسایی موانع، زمینه تسریع در اجرای طرحهای نهضت ملی مسکن و افزایش کیفیت خدمات را فراهم کند.
وی در پایان از همراهی و همکاری دستگاههای اجرایی، بانکهای عامل، مشاوران، پیمانکاران و کارکنان حوزه راه و شهرسازی قدردانی کرد و گفت: بازدیدهای شورای نظارتی، پشتوانهای برای اجرای صحیح، دقیق و هرچه سریعتر پروژههای عمرانی استان خواهد بود.
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