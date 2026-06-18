رهنما: تکرار الگوهای سنتی صنعت میگو را در معرض بحران قرار می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن رهنما صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تأثیر شرایط جنگی بر تغییر زمانبندی فصل و تأخیر در ذخیرهسازی، تصریح کرد: اگرچه در حال حاضر حدود یک میلیارد قطعه پستلارو ذخیره شده، اما با توجه به روند موجود، انتظار میرود این حجم در آیندهای نزدیک از مرز سه میلیارد قطعه فراتر رود.
وی تأکید کرد: افزایش حجم تولید، لزوماً یک چالش نیست؛ بلکه این حجم عظیم، مسئولیت مدیریت علمی و دقیق را دوچندان میکند.
این مقام مسئول با تحلیل مخاطرات احتمالی، خاطرنشان کرد: همزمانی ورود تودهی عظیم لاروها با «پیک دمایی» و «افزایش سطح شوری» در استان بوشهر، یک نقطه حساس و ریسکزا ایجاد کرده است.
وی افزود: اگر مدیریت این ورود با دقت انجام نشود، تلاقی این شرایط اقلیمی با ورود لاروها، میتواند زمینهساز رخداد بیماریهای ویروسی و باکتریایی از جمله AHPND باشد.
مدیرکل دامپزشکی بوشهر در ادامه، از تکرار اشتباهات گذشته بهعنوان بزرگترین تهدید یاد کرد و هشدار داد: اگر تولیدکنندگان مجدداً به سمت رویکردهای سنتی، تمرکز بر مسائل حاشیهای بهجای مسائل بنیادین، و رعایت نکردن تراکم مجاز (بهویژه در استخرهای خاکی) حرکت کنند، آسیبپذیری صنعت در برابر بیماریها به اوج خواهد رسید.
رهنما بیان کرد: وجود لاروهای سرگردان و عدم رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی، میتواند خسارات ناشی از بیماریها را در این فصل به شدت افزایش دهد.
وی بر ضرورت گذار به سمت «پرورش نوین و هوشمند» تأکید کرد و گفت: با تکیه بر دانش بومی، استفاده از کارشناسان خبره، احداث استخرهای رزرووار ، استفاده از بهبوددهنده های آب، پروبیوتیکها و مدیریت هوشمند، میتوان از بروز هرگونه بحران جلوگیری کرد و پتانسیل تولید ۴۵ هزار تن را با اطمینان محقق ساخت.
گذار از کشتارگاههای سنتی به صنعتی
مدیرکل دامپزشکی استان بوشهر، تبدیل کشتارگاههای سنتی به مراکز صنعتی را از راهبردهای اصلی سازمان دامپزشکی کشور و این اداره کل در استان عنوان کرد.
وی در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره برنامههای ساماندهی این حوزه، اظهار کرد: رویکرد بنیادین ما، گذار از کشتارگاههای سنتی به سمت واحدهای صنعتی با مشارکت فعال بخش خصوصی است.
رهنما ادامه داد: در همین راستا، اجماعی استانی با همکاری استانداری، معاونتهای ذیربط و دادستانی تشکیل شده تا ضمن بهینهسازی زیرساختهای موجود، نیاز استان به کشتارگاههای مدرن و استاندارد نیز پوشش داده شود.
وی با اشاره به بازگشایی موقت کشتارگاههای سنتی در شرایط کنونی، افزود: «با آغاز شرایط جنگی و بروز چالشهای لجستیکی در حملونقل دام و محصولات دامی، اولویت نخست ما حفظ امنیت غذایی شهروندان بود.
رهنما گفت: بر اساس اصول پدافند غیرعامل و با دستور مراجع ذیصلاح، کشتارگاههای سنتی مجدداً فعال شدند تا از هرگونه اختلال در زنجیره تأمین غذا جلوگیری شود.
وی تأکید کرد: با عبور از این شرایط و اتخاذ تمهیدات لازم، این سیاست تغییر خواهد کرد و تمرکز اصلی دوباره بر هدایت فرآیند کشتار به ساختارهای استاندارد و ارتقای کیفیت خدمات خواهد بود.
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