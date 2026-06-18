به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی صبح پنجشنبه در جلسه کمیسیون عملیات فرماندهی انتظامی استان سمنان با تسلیت فرارسیدن ماه محرم و ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، اظهار کرد: پلیس استان با برنامهریزی دقیق، آمادگی کامل و اتخاذ تدابیر لازم، آماده برقراری نظم، امنیت و آرامش در تمامی مراسمهای عزاداری سراسر استان است.
وی با تأکید بر اهمیت حفظ امنیت هیئتهای مذهبی، دستههای عزاداری و اماکن برگزاری مراسمهای سوگواری افزود: تمامی یگانهای انتظامی، پلیسهای تخصصی و بخشهای اطلاعاتی در آمادهباش کامل قرار دارند تا خدمات انتظامی و امنیتی مطلوبی به شهروندان و عزاداران ارائه شود.
فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به استفاده از فناوریهای نوین در حوزه امنیت خاطرنشان کرد: بهرهگیری از سامانههای هوشمند، تجهیزات نوین نظارتی و ظرفیتهای اطلاعاتی در دستور کار قرار گرفته تا ضمن پیشگیری از وقوع جرائم، امکان کشف سریع تخلفات و افزایش ضریب امنیت عمومی فراهم شود.
حسینی همچنین از اجرای طرحهای هدفمند مقابله با جرائم در ایام محرم خبر داد و بیان کرد: طرحهای عملیاتی متعددی در حوزه مقابله با سرقت، برخورد با هنجارشکنان، کنترل و پایش نقاط جرمخیز، ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیبهای احتمالی بهصورت مستمر در سطح استان اجرا خواهد شد.
وی با بیان اینکه امنیت پایدار حاصل مشارکت همه دستگاهها و مردم است، افزود: همکاری هیئتهای مذهبی، معتمدان محلی، دستگاههای اجرایی و شهروندان نقش مهمی در موفقیت برنامههای پیشگیرانه و امنیتی دارد و پلیس از این ظرفیت مردمی برای کاهش زمینههای وقوع جرم و آسیبهای اجتماعی بهره خواهد گرفت.
فرمانده انتظامی استان سمنان تأکید کرد: پلیس با تمام توان در کنار مردم و عزاداران حسینی حضور خواهد داشت و اجازه نخواهد داد هیچگونه اقدامی آرامش و امنیت مراسمهای مذهبی را خدشهدار کند.
حسینی اضافه کرد: از شهروندان در خواست داریم ضمن رعایت توصیههای انتظامی و همکاری با مأموران پلیس، در صورت مشاهده هرگونه مورد مشکوک یا فعالیتهای مجرمانه، موضوع را از طریق سامانههای ارتباطی پلیس اطلاعرسانی کنند تا اقدامات لازم در کوتاهترین زمان ممکن انجام شود.
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