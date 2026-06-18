بانک مسکن بالغ بر ۱.۴ همت وام ودیعه جنگ رمضان به هموطنان پرداخت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن با حضور در شبکه خبر ضمن تسلیت فرارسیدن ایام شهادت سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌اسلام، از پرداخت ۲۵۴۴ فقره وام قرض‌الحسنه ودیعه جنگ رمضان به آسیب دیدگان جنگ تحمیلی سوم خبر داد.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته توسط بانک مسکن در جنگ تحمیلی سوم، گزارشی از آخرین عملکرد و نحوه پرداخت وام قرض‌الحسنه ودیعه به افرادی که منازل مسکونی آنان در اثر حملات خصمانه صهیونیستی – آمریکایی دچار آسیب و یا تخریب شده است را تشریح کرد.

مدیرعامل بانک مسکن از آسیب و تخریب ۱۰۰ هزار واحد مسکونی و تجاری در کشور خبر داد و گفت: متجاوز از ۱۰۰۰ واحد مسکونی در این میان دچار تخریب کامل شده که امکان سکونت هموطنان در آن وجود نداشت.

۲۵۴۴ خانوار وام ودیعه جنگ رمضان دریافت کردند

وی افزود: بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی بخش مسکن و بانک عامل پرداخت این تسهیلات، تاکنون به ۲۵۴۴ خانوار وام قرض‌الحسنه ودیعه پرداخت کرده است.

خورسندیان در این خصوص توضیح داد: با هماهنگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در خصوص معرفی متقاضیان واجد شرایط وام ودیعه مسکن، اعتباری بالغ بر ۱.۴ همت از سوی بانک مسکن تخصیص یافت و وام قرض الحسنه در تمامی شهرها و روستاهای آسیب دیده با کارمزد ۴ درصد و تا سقف ۷۰۰ میلیون تومان پرداخت شد.

وی ادامه داد: بازپرداخت این وام پس از گذشت حداقل یک سال از زمان پرداخت و با امکان تمدید صورت خواهد گرفت.

صف انتظار برای دریافت ودیعه مسکن صفر شد

وی به پیش بینی ثبت نام ۴۰۰۰ نفر برای دریافت تسهیلات از سوی بانک مسکن اشاره کرد و گفت: خوشبختانه تعداد افراد پیش بینی شده کمتر از میزان افراد معرفی شده به بانک بود که این امر موجب صفرشدن صف انتظار برای دریافت ودیعه مسکن شد.

خورسندیان در خصوص تضامین مورد نیاز برای اعطای این وام به هموطنان گفت: در این مورد خاص، سعی شده تا هر گونه موانع خاص اعم از دارا بودن سابقه چک برگشتی یا بدهی معوقه بانکی برای معرفی شدگان در نظر گرفته نشود و پرداخت وام با توجه به رتبه اعتباری مشتریان و روال قانونی با دریافت چک، سفته و یا ضامن صورت می‌گیرد.

قرارداد ۳۹۱ هزار واحد نهضت ملی در بانک مسکن امضا شد

خورسندیان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر پیگیری پیشبرد طرح نهضت ملی مسکن توسط دولت چهاردهم و به ویژه وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن به عنوان تکلیف قانونی گفت: این بانک به عنوان بانک پیشرو بخش مسکن، موفق به انعقاد قرارداد تامین مالی ۳۹۱ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن با اعتباری بالغ بر ۱۹۰ همت شده است که این تعداد، ۵۱ درصد قراردادهای کل شبکه بانکی را شامل می شود.

مدیرعامل بانک مسکن ادامه داد: از این میزان تاکنون ۱۵۰ همت به عنوان سهم‌الشرکه بانک به متقاضیان پرداخت شده و سیاست بانک مسکن، فروش اقساطی واحدهای دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۵ درصد است.

وی به تعداد واحدهای تحویل شده نهضت ملی نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون ۱۸۵ هزار واحد به هموطنان تحویل داده شده و خانواده ها در آن ساکن هستند.

پرونده ۱۲ ساله مطالبات بین بانک مسکن و بانک مرکزی تعیین تکلیف شد

خورسندیان در خصوص بهبود صورت های مالی بانک مسکن گفت: با تلاش و جدیت همکاران بانک مسکن ناتزاری این بانک از مبلغ ۱۳۷ همت به ۴۵ همت در پایان اردیبهشت ماه امسال رسید.

مدیرعامل بانک مسکن در خصوص دلایل تحقق این موضوع عنوان کرد: بخش زیادی از این کاهش، حاصل تلاش همکاران بانک مسکن در جذب منابع بوده است. به طوری که در سال ۱۴۰۴ با حدود ۵۷ درصد رشد در جذب منابع بانک مواجه بودیم که جا دارد از تمامی همکارانم در این خصوص قدردانی کنم.

وی بسته شدن پرونده ۱۲ ساله مطالبات فی مابین بانک مسکن و بانک مرکزی را از دیگر دلایل بهبود صورت‏های مالی بانک دانست که کاهش ۳۰ همتی ناترازی را در پی داشته و از همکاری اولیاء بانک مرکزی در این خصوص قدردانی کرد.

خورسندیان افزایش وصول مطالبات از بدهکاران عمده بانک و بسته شدن سه پرونده بزرگ در سال گذشته را نیز از دیگر عوامل بهبود صورت‏ های مالی بانک دانست.

مدیرعامل بانک مسکن به عدم اضافه برداشت بانک مسکن از بانک مرکزی اشاره کرد و آن را نقطه عطفی در عملکرد بانک دانست و اظهار امیدواری کرد تا پایان سال جاری ناتزازی بانک مسکن به عدد صفر برسد.

استفاده از ظرفیت های گروه مالی و بازار سرمایه در بخش صنعت ساختمان

خورسندیان به برنامه‌های آتی بانک اشاره کرد و گفت: بخش عمده متقاضیان تسهیلات مسکن انبوه سازان و صنعت ساختمان در کشور هستند که شبکه بانکی با شرایط موجود، قادر به پرداخت تسهیلات متعارف نمی باشد. در این راستا و در هفته جاری نشست ۴ ساعته‌ای با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی و انجمن‌های صنفی و انبوه سازان کشور برگزار و راهکارهای تامین مالی غیر از تسهیلات متعارف بانکی مطرح و بررسی شد.

مدیرعامل بانک مسکن بررسی ظرفیت‌های بازار سرمایه و ایجاد صندوق‌های تخصصی بانک مسکن در راستای حمایت از انبوه‌سازان و صنعت ساختمان کشور را بسیار مهم عنوان کرد و از آمادگی گروه مالی بانک مسکن برای هرگونه همکاری در این زمینه خبر داد.