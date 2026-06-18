به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست صبح پنجشنبه در جلسه هماهنگی مراسم شهدای هفتم تیر اظهار کرد: شهدای هفتم تیر از سرمایه‌های ارزشمند انقلاب اسلامی هستند و گرامیداشت یاد و خاطره آنان باید به بهترین شکل ممکن انجام شود.

وی افزود: انتظار داریم مراسم بزرگداشت شهدای هفتم تیر با شکوه، برنامه‌ریزی مناسب و حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شود.

امام جمعه شهرستان دشتی با اشاره به ضرورت اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی در این ایام گفت: برنامه‌های مختلف و اثرگذار در سطح شهرستان و همچنین روستای بحیری پیش‌بینی و اجرا شود تا زمینه آشنایی بیشتر نسل جوان با فرهنگ ایثار و شهادت فراهم شود.

زاهددوست ادامه داد: همه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی، هیئات مذهبی و گروه‌های مردمی باید در برگزاری این مراسم مشارکت فعال داشته باشند و از تمامی ظرفیت‌های موجود برای هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن برنامه‌ها استفاده شود.

وی بر ضرورت فضاسازی و اطلاع‌رسانی مناسب تأکید کرد و افزود: معرفی سیره و منش شهدا و تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی برای نسل جوان از مهم‌ترین اهداف این‌گونه برنامه‌ها است.

امام جمعه دشتی خاطرنشان کرد: مراسم‌های مرتبط با شهدا نباید صرفاً به یک برنامه تشریفاتی محدود شود، بلکه باید به فرصتی برای ترویج ارزش‌های دینی، انقلابی و فرهنگ ایثار و مقاومت در جامعه تبدیل شود.

زاهددوست تصریح کرد: فراهم کردن زمینه حضور پرشور مردم در این مراسم‌ ضروری است و همه دستگاه‌ها باید برای تحقق این هدف همکاری و هماهنگی لازم را داشته باشند.

وی با قدردانی از برگزارکنندگان این برنامه‌ها گفت: هرچه یاد و نام شهدا در جامعه زنده نگه داشته شود، جامعه در برابر آسیب‌ها و توطئه‌های دشمنان بیمه خواهد شد.