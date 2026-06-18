‍ ۳۵ کیلومتر راه روستایی امسال درشهرستان اردبیل روکشی و آسفالت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار اردبیل در بازدید از پروژه بهسازی و آسفالت محور روستای نوشهر به هیربا اشاره به روند اجرای این پروژه اظهار کرد: طول این محور ۵ کیلومتر است که تاکنون ۳ کیلومتر آن آسفالت شده و مابقی مسیر نیز در دست اجرا قرار دارد.
وی افزود: اعتبارات این پروژه از محل منابع ملی، اعتبارات شهرستانی و همچنین تأمین قیر رایگان از سوی بسیج سازندگی تأمین شده است.
فرماندار با بیان اینکه توسعه راههای روستایی از اولویتهای مدیریت شهرستان است، گفت: در حال حاضر حدود ۹۰ درصد راههای روستایی شهرستان اردبیل آسفالت شده است.
قلندری همچنین از برنامههای امسال در حوزه راههای روستایی خبر داد و تصریح کرد: در سال جاری ۲۰ کیلومتر از راههای روستایی شهرستان آسفالت و ۱۵ کیلومتر نیز روکش آسفالت در راههای روستایی انجام خواهد شد.
گفتنی است اجرای این پروژه نقش مهمی در تسهیل تردد اهالی روستاها، ارتقای ایمنی مسیر و توسعه زیرساختهای روستایی منطقه خواهد داشت.
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