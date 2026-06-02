توسعه زیرساخت های روستایی؛ پلی به سوی مهاجرت معکوس در نمین

مهران امانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تقویت زیرساختهای روستاها به تقویت اقتصاد روستاها و مهاجرت معکوس منجر میشود، اظهار کرد: در راستای رفاه حال اهالی روستاهای شهرستان، پروژههای بهارستان سال گذشته در روستاهای کلهسر، آلادیزگه، یونجالو، گلشن و تفیه اجرا شد. در این پروژهها ۳۲ اصله تیر جابهجا و نصب شده است. همچنین ۴ دستگاه ترانس، رفع حریم و شبکه ۲۰ کیلووات به طول تقریبی ۳ کیلومتر، رفع حریم گردیده است.
وی با بیان اینکه مدیریت برق شهرستان نمین در دو ماه گذشته در روستاهای قشلاق چایی، خانکندی، گرده دودران و میرزا رحیملو اجرای پروژه بهارستان را به اتمام رسانده و اجرای پروژه روستای سلوط در دست اقدام است، افزود: در اجرای پروژه فوق، ۴۸ اصله تیر فشار قوی جابهجا شده و تقریباً ۲۸۰۰ متر شبکه فشار قوی ۲۰ کیلووات و ۵ دستگاه ترانس برق در این روستاها رفع حریم شده است.
فرماندار نمین از راهاندازی انشعاب و هوشمندسازی کنتورهای مصوب به تعداد ۹۰۰ عدد خبر داد و گفت: ۲۰ کیلووات از خطوط برق به طول ۲۰ متر سرویس و تعمیر شده است.
امانی از استقبال بخش خصوصی از احداث و راهاندازی پنلهای خورشیدی در شهرستان نمین ابراز امیدواری کرد و افزود: مدیریت برق شهرستان با ۱۵ مورد از متقاضیان احداث پنلهای خورشیدی قرارداد منعقد نموده است.
اجرای عملیات آسفالتریزی ۱۵ روستای شهرستان در سال جاری
فرماندار نمین گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان در ۱۴ روستای شهرستان عملیات آسفالتریزی با حجم عملیاتی بالغ بر ۷۲ هزار متر مربع و زیرسازی ۴۰ هزار متر مربع، با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال اجرا کرده است.
وی از عملیات زیرسازی و آسفالت ۱۵ روستای شهرستان با مساحت بالغ بر ۸۰ هزار متر مربع در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: عملیات بازنگری طرح هادی در ۱۰ روستای شهرستان مورد مطالعه قرار گرفته که عموماً به اتمام رسیده است.
پیگیری مشکل آنتن روستاهای پرجمعیت
وی در ادامه اظهار کرد: با تلاش اداره انجام شده، ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان از پوشش صوتی و پوشش نسل سوم و چهارم تلفن همراه برخوردار شدهاند.
فرماندار نمین با بیان اینکه ۲۳ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شدهاند، بیان کرد: تعدادی از روستاها در آنتندهی مشکل دارند که در حال پیگیری برای حل این مشکل هستیم. همچنین با مجریان طرح فیبر نوری و مبیننت همکاری لازم را در شهرستان خواهیم داشت.
وی با اشاره به اهمیت تقویت زیرساختها در روستاهای شهرستان، گفت: مدیریت برق شهرستان در یک سال گذشته در ۱۰ روستای بزرگ شهرستان پروژه بهارستان اجرا و رفع حریم نموده است.
