۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۶

توسعه زیرساخت های روستایی؛ پلی به سوی مهاجرت معکوس در نمین

نمین- فرماندار نمین گفت: تقویت زیرساخت‌های روستایی نه تنها اقتصاد روستاها را پویا می‌کند، بلکه زمینه‌ساز مهاجرت معکوس نیز خواهد شد.

مهران امانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تقویت زیرساخت‌های روستاها به تقویت اقتصاد روستاها و مهاجرت معکوس منجر می‌شود، اظهار کرد: در راستای رفاه حال اهالی روستاهای شهرستان، پروژه‌های بهارستان سال گذشته در روستاهای کله‌سر، آلادیزگه، یونجالو، گلشن و تفیه اجرا شد. در این پروژه‌ها ۳۲ اصله تیر جابه‌جا و نصب شده است. همچنین ۴ دستگاه ترانس، رفع حریم و شبکه ۲۰ کیلووات به طول تقریبی ۳ کیلومتر، رفع حریم گردیده است.

وی با بیان اینکه مدیریت برق شهرستان نمین در دو ماه گذشته در روستاهای قشلاق چایی، خان‌کندی، گرده دودران و میرزا رحیم‌لو اجرای پروژه بهارستان را به اتمام رسانده و اجرای پروژه روستای سلوط در دست اقدام است، افزود: در اجرای پروژه فوق، ۴۸ اصله تیر فشار قوی جابه‌جا شده و تقریباً ۲۸۰۰ متر شبکه فشار قوی ۲۰ کیلووات و ۵ دستگاه ترانس برق در این روستاها رفع حریم شده است.

فرماندار نمین از راه‌اندازی انشعاب و هوشمندسازی کنتورهای مصوب به تعداد ۹۰۰ عدد خبر داد و گفت: ۲۰ کیلووات از خطوط برق به طول ۲۰ متر سرویس و تعمیر شده است.

امانی از استقبال بخش خصوصی از احداث و راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی در شهرستان نمین ابراز امیدواری کرد و افزود: مدیریت برق شهرستان با ۱۵ مورد از متقاضیان احداث پنل‌های خورشیدی قرارداد منعقد نموده است.

اجرای عملیات آسفالت‌ریزی ۱۵ روستای شهرستان در سال جاری

فرماندار نمین گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان در ۱۴ روستای شهرستان عملیات آسفالت‌ریزی با حجم عملیاتی بالغ بر ۷۲ هزار متر مربع و زیرسازی ۴۰ هزار متر مربع، با اعتبار ۵۰۰ میلیارد ریال اجرا کرده است.

وی از عملیات زیرسازی و آسفالت ۱۵ روستای شهرستان با مساحت بالغ بر ۸۰ هزار متر مربع در سال جاری خبر داد و اضافه کرد: عملیات بازنگری طرح هادی در ۱۰ روستای شهرستان مورد مطالعه قرار گرفته که عموماً به اتمام رسیده است.

پیگیری مشکل آنتن روستاهای پرجمعیت

وی در ادامه اظهار کرد: با تلاش اداره انجام شده، ۹۰ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار شهرستان از پوشش صوتی و پوشش نسل سوم و چهارم تلفن همراه برخوردار شده‌اند.

فرماندار نمین با بیان اینکه ۲۳ روستا به شبکه ملی اطلاعات متصل شده‌اند، بیان کرد: تعدادی از روستاها در آنتن‌دهی مشکل دارند که در حال پیگیری برای حل این مشکل هستیم. همچنین با مجریان طرح فیبر نوری و مبین‌نت همکاری لازم را در شهرستان خواهیم داشت.

وی با اشاره به اهمیت تقویت زیرساخت‌ها در روستاهای شهرستان، گفت: مدیریت برق شهرستان در یک سال گذشته در ۱۰ روستای بزرگ شهرستان پروژه بهارستان اجرا و رفع حریم نموده است.

