علی مسیبزاده، در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیریهای مستمر، قیر لازم برای آسفالت معابر عمومی شهر در سال جاری از سه مرجع اصلی شامل خرید مستقیم، سازمان همیاریهای شهرداریها و سازمان بازآفرینی شهری تأمین شده است.
وی افزود: اجرای طرحهای عمرانی بهویژه آسفالتریزی در معابر شهری از هفته آینده آغاز خواهد شد و اکیپهای مختلف بر اساس اولویتبندی مناطق (از قبیل بافتهای فرسوده، معابر پرتردد و محلههای کمبرخوردار) نسبت به انجام عملیات آسفالت اقدام خواهند کرد.
شهردار مشگینشهر با تأکید بر اینکه بهبود وضعیت تردد در معابر شهری و زیباسازی محیط شهر از اولویتهای مدیریت شهری در سال ۱۴۰۵ است، گفت: هدف ما این است که با همیاری و همکاری اعضای شورای اسلامی شهر و تلاش مجموعه مدیریت شهری، رضایت شهروندان را از طریق ارائه عملکردی مطلوب و خدمات پایدار جلب کنیم.
مسیبزاده در ادامه با اشاره به برنامهریزی برای بهرهگیری حداکثری از ظرفیت کارخانه آسفالت شهرداری، تصریح کرد: با راهاندازی خط تولید مستمر در این کارخانه، تلاش میشود تا روند آسفالتریزی بدون وقفه و با کیفیت مطلوب پیش برود. همچنین نگاه ویژهای به بهسازی معابر مناطق حاشیهنشین و خیابانهای اصلی که طی سالهای گذشته دچار فرسودگی شدهاند، خواهیم داشت.
وی در پایان از شهروندان خواست تا زمان اجرای عملیات آسفالت، همکاری لازم را با عوامل شهرداری داشته و تأکید کرد: گزارش عملکرد این پروژهها بهصورت ماهانه از طریق رسانههای محلی و روابط عمومی شهرداری اطلاعرسانی خواهد شد.
