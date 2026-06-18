علیزاده: طرح بلند مرتبه‌ سازی رشت و انزلی به شورای عالی رسید

محمد مهدی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیری‌های صورت‌گرفته در حوزه بلند مرتبه‌ سازی در استان، اظهار کرد: از حدود یک سال پیش، پیگیر موضوع بلند مرتبه‌ سازی در شهرهای لنگرود، رشت و انزلی بودیم و خوشبختانه پس از یک سال و نیم تلاش، موضوع رشت و انزلی به شورای عالی شهرسازی و معماری کشور رسیده است.

وی با بیان اینکه روز دوشنبه جلسه شورای عالی در وزارتخانه برگزار شد، افزود: فرایند بررسی شهر به شهر کمی طولانی است، اما ما با همکاری مشاوران، اطلاعات مورد نیاز را برای جلسات کمیسیون ماده ۵ و شورای عالی آماده کرده‌ایم.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان تصریح کرد: از مشاور بلندمرتبه‌سازی استان خواسته‌ایم تا اطلاعات خود را به‌صورت همزمان به شورای عالی منتقل کند تا بتوانیم فرایند را تسریع بخشیم.

علیزاده با اشاره به رویکرد جدید این اداره کل در حوزه بلندمرتبه‌سازی، گفت: رویکرد ما فراتر از محدوده شهرهاست و حتی اراضی خارج از محدوده شهری و روستایی را نیز در نظر گرفته‌ایم. به عنوان مثال، در منطقه شلمان نیز این موضوع را دنبال می‌کنیم و امیدواریم هر کدام از این طرح‌ها سریع‌تر به نتیجه برسد، شهرستان مربوطه بتواند از آن بهره‌مند شود.

وی با اشاره به زمان‌بر بودن فرایند تصویب این طرح‌ها، تصریح کرد: از سال ۱۴۰۲ پیگیری این موضوع را آغاز کردیم و امروز پس از گذشت حدود دو سال، به شورای عالی رسیده‌ایم. جلسه شورای عالی باید برگزار شود تا بتوانیم به موازات آن، کل شهرستان را حتی اراضی خارج از محدوده را نیز پوشش دهیم.

مدیرکل راه و شهرسازی گیلان در پایان با اشاره به دغدغه نماینده مردم لنگرود در مجلس برای پوشش کامل شهرستان، تأکید کرد: اطلاعات مورد نیاز به مشاور کل استان منتقل شده تا بتوانیم این دغدغه را برای کل شهرستانها برطرف کنیم و انشاءالله شاهد تحقق این طرح‌های مهم در استان باشیم.