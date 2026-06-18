مسعود عبدی:خوشحالم که بدقول نشدم؛ تلاش برای ماندن همه بازیکنان در خیبر

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود عبدی ظهر امروز پنج‌شنبه در حاشیه مراسم معارفه سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد، اظهار داشت: خوشحالم دوباره در این قاب ورزشی داریم با هم حرف می‌زنیم، سال جدید سال، سختی در فوتبال ایران است، ولی خیبر اهداف خودش را دنبال می‌کند و خوشحالم که بدقول نشدیم، سال قبلی سقوط نکردیم و امسال هم آن تک‌رقمی که گفته بودیم باقدرت اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه در سال جدید هم اهداف سال سوم باشگاه‌داری را در لیگ برتر دنبال خواهیم کرد، گفت: انتخاب آقای «کمالوند» هم در این همین راستا بوده، آقای «جماعت» هم قبل به باشگاه آمده بودند.

برخی از کارشناسان در تکمیل ورزشگاه «لر آرنا» گره می‌اندازند

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آخرین وضعیت ورزشگاه «لرآرنا» نیز، گفت: مشکلات و درد و دل‌ها دراین‌رابطه زیاد است، همواره دراین‌رابطه علی‌رغم حمایت‌های استاندار و مدیرکل ورزش و جوانان اذیت می‌شویم، چون مردم از من انتظار دارند، باز هم سعی می‌کنم که تا یک تایمی، در پشت‌صحنه موضوع را حل کنم، در نهایت هواداران را به‌صورت شفاف در جریان قرار خواهم داد، چون هوادار از من که این مسئولیت را دارم انتظار دارد که کار را تمام کنم.

عبدی در ادامه خطاب به برخی از کارشناسان در دستگاه‌های اجرایی گفت: یک سری از کارشناسان محترم هستند که کار را گره می‌اندازند، من واقعاً علاقه‌ای هم ندارم شما را ببینم، هیچ علاقه‌ای هم به شما ندارم، اما چون خیبر است، دوست دارم که کار انجام شود، وظیفه‌تان است که کار را انجام دهید.

در بحث «حرفه‌ای‌سازی» در حق خیبر اجحاف شد

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سه امتیاز چادرملو، گفت: پرونده در کمیته استیناف هست، الان استیناف باید رأی بدهد، الان هم پیگیر هستیم، امیدواریم حق به حق‌دار برسد، چرا که تأثیر زیادی در تاریخ باشگاه خیبر دارد، ما هم مستند داریم، به نظرم وقوع جرم اتفاق افتاده است، در رأی‌دادن باید عدالت حاکم باشد، از کمیته انضباطی و همچنین رسیدگی استیناف، ریاست فدراسیون فوتبال که واقعاً با سعه‌صدر حرف من را شنیدند و با همراهی دبیرکل محترم و به‌خصوص رئیس سازمان لیگ، امیدواریم این اتفاق رخ دهد، منتها در بحث حرفه‌ای‌سازی به نظرم مقداری در حق ما اجحاف شد.

مالک باشگاه خیبر خرم‌آباد، گفت: ساختار باشگاه حرفه‌ای است، از شما خواهش می‌کنم که از ما به‌عنوان یک باشگاه خصوصی حمایت کنید، مخصوصاً در فصل نقل‌وانتقالات هیجان کاذب ندهید، می‌دانید که من اصلاً دنبال هیجان کاذب و جذب بازیکن به آن شکل نیستم، من دنبال بازیکنان جوانم، خیبر به دنبال کسی هست که خلع ما را پر کند، همین‌الان هم بیست و چندی بازیکن با خیبر قرارداد دارند و به هیچ‌کس هم فعلاً رضایت‌نامه نداده‌ام.

۲ بازیکن خیبر پیشنهادت خوبی دارند

عبدی، گفت: برای جذب بازیکن هم‌بستگی دارد که آقای «کمالوند» تمرینات را شروع کند، ولی الان فکر می‌کنم سه یا چهار بازیکن خریداری شود، اگر فروش خاصی نداشته باشیم. تلاش این است که تا پایان نیم‌فصل همه بچه‌ها را حفظ کنیم، اگر بازیکنی در حد یک یا دو نفر هم بخواهند جدا شوند باید باشگاه مقابل رضایت ما را جلب کنند.

وی گفت: قرارداد «سید احسان حسینی» تمام شده، ما پیشنهاد خود را به ایشان داده‌ایم، امیدواریم که بمانند. یک تا دو بازیکن ما پیشنهادت خیلی خوبی هم دارند.