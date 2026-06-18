به گزارش خبرنگار، جعفر قائم پناه عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان ایلام اظهار کرد: از همه مردم ایران که در جنگ رمضان با دولت همراهی کردند، تقدیر و تشکر می کنم، مردم سنگ تمام گذاشتند.

وی ادامه داد: حرف های ماه گذشته ترامپ و حرف های امروز ترامپ نشان می دهد، مقاومت ملت ایران و ضربات نیروهای مسلح ما چگونه نتیجه داد و دشمن وادار به عقب نشینی و پذیرش خواسته های کشورمان شده است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با تقدیر از دکتر قالیباف به عنوان رئیس هیئت مذاکره کننده ایران،گفت: همه باید از این مذاکره کننده حمایت کنیم.

وی ادامه داد: دولت پای کار مردم است، با تدبیر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور، نیروهای مسلح کشور مسیر میدان و مذاکره به خوبی پیش می رود و با همین همدلی و همراهی آمریکا و رژیم صهیونیستی را شکست دادیم.

قائم‌پناه در سخنانی با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای و جنگ ۱۲ روزه، بر ضرورت حفظ انسجام ملی و حمایت از تصمیم‌گیری‌های کلان کشور تأکید کرد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدها و فشارهای دشمن ایستادگی کرده است، گفت: ایران با اتکا به توان بازدارندگی، تدبیر مسئولان و همراهی مردم توانست از این مقطع حساس عبور کند و اقتدار خود را به نمایش بگذارد.

قائم‌پناه با اشاره به نقش مردم در این شرایط افزود: مردم با ایستادگی، تاب‌آوری و پشتیبانی از کشور نقش مهمی در مدیریت این مقطع ایفا کردند و این همراهی سرمایه‌ای ارزشمند برای عبور از بحران‌هاست.

وی همچنین با اشاره به موضوع آتش‌بس و تحولات پس از آن اظهار کرد: مجموعه تصمیمات در این زمینه در چارچوب سیاست‌های کلان کشور و با در نظر گرفتن منافع ملی اتخاذ شده است.

قائم‌پناه در ادامه با نام بردن از دکتر پزشکیان، دکتر قالیباف و آقای عراقچی بر ضرورت حمایت از تیم مذاکره‌کننده کشور تأکید کرد و گفت: همان‌گونه که از رزمندگان در میدان دفاع حمایت می‌شود، لازم است از تیم مذاکره‌کننده نیز در مسیر دفاع از منافع ملی پشتیبانی شود.

وی در پایان بر حفظ وحدت ملی، تقویت اقتدار کشور و همراهی با مسئولان در مسیر صیانت از منافع جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد.