اتحاد مردم، نیروهای مسلح و حاکمیت، عامل پیروزی در برابر دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، در نشست ستاد مدیریت بحران استان هرمزگان با تاکید بر اینکه اتحاد مردم، نیروهای مسلح، دولت و حاکمیت مهمترین عامل پیروزی ایران در برابر دشمن بوده است، گفت: دشمن تصور میکرد با هدف قرار دادن فرماندهان ارشد و رهبر شهید، نظام جمهوری اسلامی دچار فروپاشی خواهد شد، اما تنها دو ساعت پس از آغاز جنگ، معادلات تغییر کرد و ایران با اتکا به انسجام ملی و توان دفاعی خود در برابر دو ابرقدرت جهانی و منطقهای ایستاد.
قائمپناه با گرامیداشت یاد شهدای استان هرمزگان، شهدای میناب، ۴۰۳ شهید مورد اشاره، شهدای جنگ ۱۲ روزه، شهدای جنگ رمضان و رهبر شهید، اظهار کرد: امیدواریم بتوانیم رهروان شایسته راه شهدا باشیم و ما آن حادثه تلخ روز نهم اسفند را هرگز فراموش نخواهیم کرد.
وی افزود: دشمن تصور میکرد با هدف قرار دادن رهبر شهید که ستون استوار نظام بود و همچنین با به شهادت رساندن فرماندهان ارشد نظامی از جمله فرمانده کل سپاه، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، وزیر دفاع و جمعی دیگر از فرماندهان، جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: اما دشمن از استحکام ساختار نظام جمهوری اسلامی غافل بود. تنها دو ساعت پس از آغاز جنگ، ورق برگشت و ایران با اقتدار در برابر دو ابرقدرت جهانی و منطقهای ایستاد و از تمامیت ارضی و ارزشهای ملی و اسلامی خود دفاع کرد.
قائمپناه رمز این ایستادگی را مثلث مردم، قدرت نظامی و حاکمیت دانست و تصریح کرد: دولت، مجلس، قوه قضائیه، دستگاه دیپلماسی و نیروهای مسلح تحت هدایت رهبری، در کنار مردم، مهمترین عامل پیروزی کشور تا امروز بودهاند. همانگونه که رهبر معظم انقلاب نیز تاکید کردهاند، اتحاد مردم، دولت و نیروهای نظامی رمز پیروزی ملت ایران است و همه باید این وحدت و انسجام را در گفتار، رفتار و عمل حفظ کنیم.
وی با اشاره به سفر اعضای دولت به هرمزگان گفت: این سفر به دستور رئیسجمهور و با حضور وزیر نیرو، وزیر راه و شهرسازی، معاونان وزارت کشور، معاون وزیر نفت و دیگر مسئولان اجرایی انجام شده است تا ضمن ارزیابی خسارتها، درباره جبران آسیبها تصمیمگیری شود.
قائمپناه افزود: مهمتر از ارزیابی خسارتها، هدف این سفر اعلام همدلی و همراهی دولت با مردم شریف جنوب کشور است؛ مردمی که در طول تاریخ پاسداران واقعی تمامیت ارضی ایران بودهاند. دولت همه ایران را یکپارچه میداند و از ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک تا کیش، قشم، بوشهر، تهران، آذربایجان و مشهد، همه این سرزمین را پاره تن ایران میشمارد.
وی همچنین از نیروهای مسلح، رزمندگان و مدافعان کشور قدردانی کرد و گفت: نیروهایی که در کنار لانچرها، سنگرها و خطوط دفاعی از ایران اسلامی پاسداری میکنند، حافظان امنیت و استقلال کشور هستند. همچنین یاد شهدای نیروی دریایی از جمله شهید تنگسیری و شهید موسوی را گرامی میداریم که با جان خود از ایران دفاع کردند.
معاون اجرایی رئیسجمهور از تلاش کارکنان دستگاههای اجرایی نیز تقدیر کرد و افزود: از کارکنانی که با وجود پرواز هواپیماهای دشمن، خطوط انتقال برق را وصل کردند، از رانندگان ماشینآلات راهسازی که با وجود احتمال بمباران مجدد مسیر سیرجان ـ بندرعباس را در کمتر از شش ساعت بازگشایی کردند و از همه خدمتگزاران حوزههای آب، برق، انرژی، نفت و سایر دستگاهها، بهویژه با مدیریت استاندار هرمزگان، صمیمانه تشکر میکنم. این تابآوری، حاصل تلاش شبانهروزی مدیران، کارگران و کارکنان دستگاههای اجرایی است.
قائمپناه با تاکید بر همدلی ملی اظهار کرد: اگر آسیبی به هرمزگان، بوشهر یا هر نقطهای از ایران وارد شود، همه ملت ایران آن را احساس میکنند. ما فرزندان تمدنی هستیم که ایثار، شرف و مردمداری را به جهان آموخته است.
وی با انتقاد از حمله به اهداف غیرنظامی گفت: امروز در کنار یکی از تونلها، خودروی شخصی را دیدم که هدف بمباران قرار گرفته بود. کدام قانون و کدام حقوق بشر اجازه میدهد یک خانواده در مسیر غیرنظامی هدف حمله قرار گیرد؟ این اقدامات هیچ نسبتی با اصول انسانی و قوانین بینالمللی ندارد.
معاون اجرایی رئیسجمهور در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران جنگطلب نیست، اما دفاع از سرزمین خود را بهخوبی میشناسد. همانگونه که در هشت سال دفاع مقدس حتی یک وجب از خاک ایران را واگذار نکرد، امروز نیز هرگز از دفاع از ایران عقبنشینی نخواهد کرد، زیرا ایران برای همه ما پاره تن و مایه هویت و افتخار است.
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