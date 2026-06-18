خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان، حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، شهرستان ساوه این روزها حال و هوایی دیگر دارد، از تکیه‌های تاریخی با قدمتی بیش از سه قرن تا هیأت‌های پرشور و مراسم معنوی شیرخوارگان حسینی، این شهرستان باستانی میزبان عزادارانی است که با عشق به خاندان عصمت و طهارت (ع)، ارادت خود را به نمایش می‌گذارند،خبرگزاری مهر در گفت‌وگو با مسئولین هیأت‌های مذهبی و برگزارکنندگان مراسم، از برنامه‌های متنوع محرم در ساوه گزارش می‌دهد.

عزاداری محرم در ساوه؛ از آیین کهن «طوق گردانی» تا حضور پرشور جوانان در هیأت‌ها

مسول شورای هیئات مذهبی ساوه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به گستردگی تشکل‌های مذهبی در این شهرستان اظهار کرد: در سطح این شهرستان تاکنون ۲۹۰ هیأت مذهبی به ثبت رسیده است و از این تعداد، ۱۵۰ هیأت در خود شهر ساوه مستقر بوده و بیش از ۹۰ هیأت نیز به‌صورت مستمر در طول سال، برنامه‌های اعیاد و سوگواری اهل بیت (ع) را برگزار می‌کنند.

علیرضا شمس افزود: در ایام محرم و صفر، فعالیت هیأت‌ها با افزایش چشمگیری روبه‌رو می‌شود و اکثریت قریب‌به‌اتفاق آن‌ها، اعم از ساکن و سیار، برنامه‌های خود را به عزاداری سیدالشهدا (ع) اختصاص می‌دهند.

آیین کهن علامت‌بری (طوق گردانی )

شمس یکی از رسومات ویژه و ماندگار این شهرستان را مراسم «علامت‌بری» یا همان «طوق گردانی » دانست و تشریح کرد: این آیین در روز سوم محرم برگزار می‌شود، به این شکل که بانیان قدیمی، علامت‌هایی را نذر هیأت‌ها کرده‌اند و عزاداران هر هیأت، در محل خود جمع شده، سپس به سمت خانه بانی (محل نصب علامت) حرکت کرده، علامت را برداشته و پس از طی مسیر، آن را در مرکز هیأت نصب می‌کنند.

رئیس شورای هیئات مذهبی ساوه همچنین تصریح کرد: در سه شب پایانی محرم (شب‌های هشتم، نهم و دهم)، هیأت‌های شهرستان به اماکن متبرکه، تکایا، حسینیه‌ها و امامزاده‌ها مشرف می‌شوند و مراسم عزاداری را در آن مکان‌های مقدس برگزار می‌کنند این رسومات، سال‌های سال است که با اخلاص کامل توسط مردم اجرا می‌شود.

حضور اقوام و اتباع خارجی در مراسم

وی با اشاره به تنوع قومی در این شهرستان، تصریح کرد: اقشار مختلفی از جمله شمالی‌ها، لرستانی‌ها و اکراد در این مراسم حضور دارند همچنین ۲۶ هیأت از اتباع خارجی (که عمدتاً از کشور افغانستان هستند) در این ایام فعال بوده و ارادت خاصی به اباعبدالله الحسین (ع) نشان می‌دهند.

برنامه‌های امسال؛ همگام با شهدای مقاومت

شمس با بیان اینکه برنامه‌های امسال با سال‌های گذشته تفاوت دارد، گفت: امسال ایام محرم با سالروز جنگ تحمیلی و نیز شهادت مظلومانه شهدای میناب و حملات موشکی دشمنان صهیونیستی و آمریکایی تقارن یافته است بر این اساس، برنامه‌های هیأت‌ها تا ساعت ۱۰ شب در مراکز خود اجرا شده و سپس همگی به سمت تجمعات خیابانی سوق پیدا می‌کنند تا ضمن عزاداری، انزجار خود را از جنایات دشمنان اعلام کنند.

جذب نسل جوان؛ اولویت هیأت‌های مذهبی

رئیس شورای هیئات مذهبی ساوه، با تأکید بر نقش مهم جوانان در تداوم فرهنگ عاشورایی، اظهار کرد: ما با فرهنگ‌سازی و واگذاری امور فرهنگی به جوانان و نوجوانان، سعی در جذب هرچه بیشتر آن‌ها داریم. خوشبختانه استقبال بسیار پرشور است و برخلاف شایعات دشمنان، جوانان و نوجوانان ما پای کار آمده‌اند.

وی از اقدامات کانون مداحان شهرستان در آموزش مداحان نوجوان و جوان خبر داد و افزود: اگر پیرغلامی از عرصه کنار برود، باید جایگزینان توانمندی داشته باشیم، همان‌گونه که در هفت لایه فرماندهی، نیروهای متخصص داریم، ما نیز باید در صدها لایه، جوانان را برای تداوم مسیر ولایت و مذهب پرورش دهیم.

دعوت از هیأت‌ها برای تجمعات شبانه

شمس به فراخوان تجمعات شبانه اشاره کرد و گفت: همه هیأت‌ها، چه با علامت و چه بدون آن، در این تجمعات حضور یافتند و اثربخشی خود را در راهپیمایی‌ها نشان دادند. مردم عزیز، هیئتیان، ولی‌نعمت‌های ما هستند و ما غلام آن‌هاییم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان انتظار از مسئولین، تصریح کرد: مسئولین مدیون مردم هستند و باید خدمت‌گزار واقعی آن‌ها باشند. انتظارات مردم به‌جا و در راستای رفاه جامعه است. نباید عملکرد مسئولین باعث دل‌زدگی مردم از مذهب و نظام شود.

طنین نام «علی‌اصغر (ع)» در ساوه؛ همایش جهانی شیرخوارگان حسینی برگزار می‌شود

مسئول برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، استان مرکزی و شهرستان ساوه آماده برگزاری باشکوه یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات معنوی جهان اسلام، یعنی «همایش جهانی شیرخوارگان حسینی» می‌شود.

سید علی چاوشی افزود: این مراسم معنوی که با هدف تعظیم شعائر حسینی و گرامیداشت مقام کوچک‌ترین سرباز دشت کربلا، حضرت علی‌اصغر (ع) برگزار می‌شود، امسال نیز همانند سال‌های گذشته در شهرستان ساوه با حضور گسترده مادران و نونهالان عاشورایی برپا خواهد شد.

مسئول برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در استان مرکزی زمان دقیق این آیین را روز جمعه، بیست و نهم خردادماه، مصادف با چهارم محرم‌الحرام اعلام کرد و گفت: عاشقان و دلدادگان اهل‌بیت (ع) می‌توانند از ساعت ۸ صبح روز جمعه، در مصلی امام علی (ع) ساوه گردهم آیند تا با توسل به ساحت مقدس حضرت علی‌اصغر (ع)، پیمانی دوباره با آرمان‌های قیام عاشورا ببندند.

چاوشی در بخش دیگری از سخنان خود، از تمامی مادران، بانوان مؤمن و خانواده‌های ساوجی دعوت کرد تا با حضور پرشور خود در این محفل نورانی، شکوه و عظمت این حرکت عظیم فرهنگی را دوچندان کنند.

وی تصریح کرد: این مراسم تنها یک تجمع مذهبی نیست، بلکه فرصتی است برای ترویج فرهنگ مقاومت و تربیت نسل آینده بر پایه آموزه‌های حسینی خواهد بود.

مسئول برگزاری همایش شیرخوارگان حسینی در استان مرکزی با اشاره به اهمیت همبستگی ملی و مذهبی افزود: از شرکت‌کنندگان درخواست می‌شود با همراه داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، تمثال مبارک امام راحل (ره) و تصاویر رهبر معظم انقلاب اسلامی، جلوه‌ای باشکوه‌تر و حماسی از ارادت به ساحت ولایت و انقلاب اسلامی را در این مراسم به نمایش بگذارند.

تکیه ۳۰۰ ساله خلیل‌جهانبرگ در ساوه؛ میزبان عزاداران حسینی با قدمتی کهن

پیشکسوت هئیت مذهبی و مسئول تکیه خلیج جهان بیک در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در دل شهرستان ساوه، تکیه‌ای با بیش از سه قرن قدمت، این روزها میزبان عزاداران اباعبدالله الحسین (ع) است. تکیه خلیل‌جهانبرگ که در سال ۱۳۹۶ به ثبت ملی رسیده، پس از بازسازی با همکاری سازمان تبلیغات و میراث فرهنگی، حال و هوایی دیگر یافته است.

حسین جولانی با تسلیت شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، گفت: این تکیه با قدمتی بیش از ۳۰۰ سال، یکی از کهن‌ترین اماکن مذهبی ساوه محسوب می‌شود،در گذشته، پیشینیان ما در این مکان گرد هم می‌آمدند و مراسم مذهبی خود را برگزار می‌کردند.

وی افزود: این مکان در گذشته محل عبور و مرور مردم بود، اما از حدود چهار تا پنج سال پیش، با نصب ضریح و محصور شدن فضا، به مکانی منسجم برای برگزاری مراسم تبدیل شد،همچنین حدود سه تا چهار سال پیش، با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و میراث فرهنگی، بازسازی این تکیه با ارائه آجرهای مناسب انجام شد و خوشبختانه این مکان در سال ۱۳۹۶ به ثبت ملی رسیده است.

برنامه‌های عزاداری و پذیرایی از عزاداران

جولانی با اشاره به برنامه‌های این هیأت در ایام محرم، تصریح کرد: مراسم عزاداری از ساعت ۹ شب هر شب آغاز می‌شود و علاوه بر روضه‌خوانی، برنامه تهیه و توزیع طعام نیز در دستور کار است برای بانوان محترم نیز چادری در فضای بیرونی برپا شده تا آنان نیز بتوانند در این مراسم شرکت کنند.

وی تصریح کرد: این برنامه‌ها تنها به دهه اول محرم محدود نمی‌شود و در دهه دوم نیز مراسم روضه‌خوانی و غذا توزیع خواهد شد همچنین روزهای سه‌شنبه، بعد از ظهرها، بانوان در این تکیه گرد هم آمده و برنامه‌های قرآن‌خوانی و آموزش قرآن را با حضور مربی برگزار می‌کنند.

پیشکسوت و مسئول هیأت خلیل جهان بیک با اشاره به حضور روحانی این هیأت، گفت: تأکید ویژه‌ای بر برگزاری مراسم در کف خیابان داریم تا حضور در فضای باز، حال و هوای معنوی بیشتری به عزاداران بدهد.

جولانی به مشکلات فضایی این تکیه اشاره کرد و گفت: متأسفانه فضای فعلی پاسخگوی جمعیت عزاداران نیست و در نظر داریم با خریداری خانه‌های همجوار، فضای تکیه را گسترش دهیم، همچنین مشکل آشپزخانه نیز با همکاری شهرداری و تصرف زمینی در پشت تکیه، در حال رفع است تا بتوانیم آشپزخانه مناسبی برای تهیه غذای عزاداران احداث کنیم.

پیشکسوت و مسئول تکیه خلیل جهان ساوه گفت: دشمنان در صدد منحرف کردن افکار جهانیان نسبت به فرهنگ عاشورا هستند ما نیز با برگزاری برنامه‌های مذهبی، قرآن‌خوانی، روضه‌خوانی و تبیین معارف اهل بیت (ع)، سعی در خنثی‌سازی این توطئه‌ها داریم و حضور پرشور جوانان و نوجوانان در این مراسم، نشان‌دهنده موفقیت این حرکت‌های فرهنگی است.

جولانی با اشاره به ثبت ملی این تکیه در سال ۱۳۹۶، گفت: حمایت‌های میراث فرهنگی که این اثر تاریخی را ثبت ملی کرده و از آن حفاظت می‌کنند، جای تقدیر دارد و امید است با همکاری همه نهادها، بتوانیم این مکان مقدس را برای آیندگان حفظ کرده و مراسم باشکوه‌تری در آن برگزار کنیم.